Le musée de George Lucas dévoilera des trésors inédits de Star Wars

Le Lucas Museum of Narrative Art, dirigé par George Lucas et Mellody Hobson, ouvrira à Los Angeles le 22 septembre. Ce musée abritera plus de 1 300 œuvres, dont des pièces rares de Star Wars, et divers artistes renommés. Il incarne le résultat d'un projet monumental porté par Lucas pendant des décennies.

Le Lucas Museum of Narrative Art, institution portée par le cinéaste George Lucas et son épouse Mellody Hobson, ouvrira ses portes à Los Angeles le 22 septembre avec une exposition consacrée à des pièces inédites issues de la saga Star Wars, a annoncé au Comic-Con de San Diego son commissaire d’exposition Ryan Linkof.

Plus de 1 300 œuvres réparties sur 33 galeries

Installé à Exposition Park, à proximité de l’université de Californie du Sud, le bâtiment en forme de vaisseau spatial conçu par l’architecte Ma Yansong abritera plus de 1 300 objets et œuvres rassemblés par George Lucas au fil de plusieurs décennies, répartis sur plus de 9 200 mètres carrés. Nous abritons les Archives Lucas, a expliqué Ryan Linkof, précisant que le musée proposera une série d’expositions organisées autour de documents de production vraiment rares, de ceux qui n’ont généralement pas leur place dans les institutions muséales classiques.

Au-delà de l’univers Star Wars, la collection réunit des illustrations de Norman Rockwell, Jessie Willcox Smith et N.C. Wyeth, des œuvres de Frida Kahlo, Jacob Lawrence, Charles White et Robert Colescott, ainsi que des travaux de dessinateurs tels que Winsor McCay, Jack Kirby et Frank Frazetta.

L’aboutissement d’un projet porté depuis des décennies

Selon Ryan Linkof, ce projet incroyablement ambitieux, sur lequel George Lucas travaille depuis des décennies et qui a notamment traversé les défis posés par la pandémie, représente l’aboutissement de la carrière du cinéaste. Mellody Hobson a déjà déclaré que nous avons deux grands héritages, a rapporté le commissaire, le premier étant Star Wars, et le second, le musée.

Âgé de 82 ans, George Lucas participe activement à la préparation de l’ouverture, s’étant rendu pour la première fois de sa carrière au Comic-Con l’an dernier afin de présenter le projet, qu’il porte, selon le commissaire, avec une satisfaction visible.