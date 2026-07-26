Avril Besson signe un premier film solaire porté par Cantona

Avril Besson présente son premier long métrage, Les Matins merveilleux, qui sort le 29 juillet après sa projection au Festival de Cannes. Ce road-trip émotionnel suit Charlie, une jeune femme en deuil, et sa rencontre avec Marina, sur fond de nostalgie, de musique disco et de secrets amoureux non résolus.

Présenté en séance spéciale au dernier Festival de Cannes, Les Matins merveilleux, premier long métrage d’Avril Besson, sort en salles françaises le 29 juillet. Le film réunit India Hair, Raya Martigny et Éric Cantona dans une comédie sensible tournée à Toulon et Cavalière.

Un deuil transformé en road-trip vers le sud

L’histoire suit Charlie, jeune femme réservée qui vient de perdre sa grand-mère, prenant la route au volant de sa Renault Twingo pour rejoindre Cavalière, dans le sud de la France, avec pour mission de remettre une collection de vinyles disco à un certain Titou, incarné par Éric Cantona. Sur place, elle croise le chemin de Marina, jeune femme extravertie interprétée par Raya Martigny, avec laquelle elle noue une relation faite de confidences et de douceur au fil d’une nuit suspendue.

Titou, lui, reste hanté par une histoire d’amour manquée qui refait surface lorsque la fille de son ancien amour débarque dans ce lieu hors saison où, selon les mots d’Éric Cantona lui-même, tout le monde est un peu seul.

Un scénario mûri pendant près de sept ans

Le développement du long métrage s’est étalé sur près de sept ans, le premier contrat d’autrice ayant été signé dès 2017. Face aux difficultés de financement, Avril Besson avait d’abord réalisé le court métrage Queen Size avec le même duo d’actrices, conçu comme un teaser émotionnel pour convaincre les producteurs de l’alchimie entre India Hair et Raya Martigny. Ce court métrage avait depuis été nommé aux César 2025.

Produit par To Be Continued et Topshot Films avec le soutien de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, le film est distribué en France par Arizona Distribution.