La conférence mondiale sur le sida s’ouvre à Rio face à des menaces croissantes

La 26e Conférence internationale sur le sida s’ouvre à Rio, réunissant experts et dirigeants face à des défis croissants liés au VIH. Malgré des avancées significatives, le retrait des financements et des tensions politiques menacent l'accès aux soins, particulièrement en Amérique latine. Les discussions visent à trouver des solutions adaptées aux réalités variées de chaque pays.

La 26e Conférence internationale sur le sida a débuté samedi 26 juillet à Rio de Janeiro, réunissant dirigeants et experts autour d’une maladie contre laquelle la médecine progresse, mais dont les acquis sont fragilisés par des retraits de financements et des contextes politiques hostiles.

Quarante ans de recherche ont transformé le rapport au VIH. Les traitements actuels permettent aux personnes séropositives de mener une vie quasi normale et de ne plus transmettre le virus. Ce résultat, obtenu au fil de décennies d’efforts scientifiques et militants, constitue l’horizon de référence de la conférence brésilienne.

Pourtant, ces avancées sont aujourd’hui sous pression. Le retrait de financements internationaux prive certains programmes de ressources essentielles, tandis que les conflits armés perturbent l’accès aux soins dans plusieurs régions du monde. À ces facteurs s’ajoute la politique de gouvernements qui marginalisent les populations les plus exposées au virus, freinant ainsi les efforts de prévention et de dépistage.

C’est dans ce contexte que Rio de Janeiro accueille pour la première fois depuis des années une édition de cette conférence en Amérique latine, continent particulièrement concerné par les inégalités d’accès aux antirétroviraux. Les échanges entre experts et responsables politiques doivent permettre d’identifier des réponses communes à des défis qui varient fortement d’un pays à l’autre.