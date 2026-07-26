En Italie, les prix des carburants s’envolent et le gouvernement Meloni cherche des réponses

Les prix des carburants en Italie, dépassant 2,6 euros le litre, suscitent des inquiétudes quant au pouvoir d’achat. Le gouvernement Meloni envisage un système d’accises mobiles, tandis que l'opposition demande des actions immédiates. Les conséquences financières sont lourdes, avec des surcoûts prévus pour 2026 atteignant 29 milliards d’euros.

L’essence dépasse 2,6 euros le litre à Milan et sur plusieurs axes autoroutiers italiens, ravivant les tensions sur le pouvoir d’achat. Le gouvernement étudie un mécanisme d’accises mobiles, tandis que l’opposition réclame des mesures immédiates.

À Milan, une station-service du centre-ville affichait samedi un prix de 2,6 euros le litre pour l’essence. Sur les autoroutes A21 Turin-Plaisance, A4 Venise-Trieste, A22 Brenner-Modène, ainsi que sur les axes Milan-Brescia et Messine-Palerme, des tarifs supérieurs à 2,7 euros le litre pour le diesel et 2,5 euros pour l’essence ont été relevés. À Rome, plusieurs stations ont atteint 2,3 euros le litre.

Ces chiffres contrastent avec les moyennes nationales publiées dimanche par le ministère des Entreprises et du Made in Italy, dirigé par Adolfo Urso : en mode self-service sur le réseau routier ordinaire, l’essence s’établit à 1,981 euro le litre et le gazole à 2,184 euros. Sur le réseau autoroutier, les moyennes grimpent respectivement à 2,071 et 2,255 euros le litre.

La hausse a débuté le 3 juillet, date à laquelle a pris fin la réduction des accises instaurée par le gouvernement lors du déclenchement du conflit entre les États-Unis et l’Iran. Depuis, les prix n’ont cessé de progresser, alimentant l’inquiétude des associations de consommateurs.

Le Codacons chiffre à 10,8 milliards d’euros la dépense totale des Italiens pour faire le plein cette année, soit près de 2 milliards de plus qu’en 2025. L’association précise que, par rapport à juillet 2025, les Italiens débourseront 841 millions d’euros supplémentaires pour l’essence et le gazole sur le seul mois de juillet. Le bureau d’études de la CGIA de Mestre va plus loin : en 2026, ménages et entreprises supporteront quelque 29 milliards d’euros de surcoûts pour l’électricité, le gaz et les carburants, dont 13,6 milliards imputables aux seuls carburants, soit une hausse de 20,4 % par rapport à l’année précédente.

Face à cette situation, la cheffe du gouvernement Giorgia Meloni et le ministre Urso travaillent à des mesures correctives. Parmi les pistes examinées figure un système d’accises mobiles : le mécanisme consisterait à abaisser les taxes sur les carburants en fonction du surplus de recettes de TVA généré par la hausse des prix. Urso a toutefois précisé, dans une interview au Corriere della Sera, que « pour activer ce mécanisme, il faut attendre les calculs du ministère de l’Économie sur le surplus de TVA du mois, qui ne seront disponibles que la semaine prochaine ». Il a ajouté que « pour d’éventuelles autres mesures, il faudra trouver d’autres financements ».

Le ministre a par ailleurs défendu le dispositif de contrôle des prix en vigueur en Italie, affirmant qu’il est imité par d’autres pays et que grâce à lui, les prix italiens ont moins progressé qu’ailleurs.

L’opposition juge ces réponses insuffisantes. La secrétaire du Parti démocrate, Elly Schlein, a interpellé directement la présidente du Conseil : « Que Meloni accepte au moins notre proposition sur les accises mobiles, qui permettrait de réduire immédiatement le prix de l’essence et du diesel. Après tout, ceux qui promettaient carrément d’abolir les accises, comment peuvent-ils aujourd’hui s’opposer à cette mesure ? » Le leader du Mouvement 5 étoiles, Giuseppe Conte, a réclamé sur les réseaux sociaux des mesures « sérieuses et rapides », évoquant notamment la taxation des superprofits des banques, des géants de l’énergie et de l’industrie de l’armement, ainsi qu’un recours à l’Europe pour obtenir « des investissements massifs dans une stratégie de relance industrielle et énergétique ».