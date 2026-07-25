Une stagiaire de l’OTAN arrêtée en Belgique pour des soupçons d’espionnage

Une stagiaire canadienne d'origine chinoise de l'OTAN a été arrêtée en Belgique pour espionnage, suspectée d'agir pour un État tiers. Cette arrestation fait suite à une enquête initiée par les services de sécurité de l'OTAN, et des perquisitions ont été menées dans ses locaux et son domicile.

Une stagiaire du quartier général stratégique des puissances alliées en Europe (SHAPE) de l’OTAN, situé à Mons, en Belgique, a été arrêtée par la police judiciaire fédérale belge dans le cadre d’une enquête pour espionnage. La suspecte, une ressortissante canadienne d’origine chinoise, est soupçonnée d’avoir agi au profit d’un État tiers, a annoncé le parquet fédéral belge.

Selon les autorités judiciaires, la jeune femme fait également l’objet de poursuites pour participation à une organisation criminelle. L’enquête a été ouverte après un signalement des services de sécurité internes du SHAPE, qui avaient relevé des éléments jugés suffisamment préoccupants pour alerter le Service général du renseignement et de la sécurité (SGRS), le service de renseignement militaire belge.

Des perquisitions menées au SHAPE et au domicile de la suspecte

À la suite de ce signalement, le parquet fédéral a confié les investigations à la police judiciaire fédérale de Charleroi. Les enquêteurs ont procédé jeudi à plusieurs perquisitions, notamment au domicile de la suspecte ainsi que sur son lieu de travail au sein des installations de l’OTAN à Mons.

À l’issue de ces opérations, une juge d’instruction a décidé de placer la stagiaire sous mandat d’arrêt vendredi. Les autorités belges n’ont toutefois communiqué aucun détail sur les informations qui auraient pu être visées ni sur le pays au profit duquel l’espionnage présumé aurait été commis.

Une enquête sensible pour l’Alliance atlantique

Cette affaire intervient dans un contexte de vigilance accrue des pays membres de l’OTAN face aux risques d’espionnage et d’ingérence étrangère. Les installations du SHAPE, qui constituent le principal quartier général militaire de l’Alliance en Europe, figurent parmi les sites les plus sensibles en matière de défense et de sécurité.

L’enquête se poursuit désormais sous l’autorité de la justice belge afin de déterminer l’étendue des faits reprochés à la suspecte, les éventuelles informations auxquelles elle aurait eu accès et l’existence d’éventuels complices. Aucune autre interpellation n’a été annoncée à ce stade.