Incendies dans le Sud-Ouest : plus de 30.000 hectares brûlés, 141.000 personnes évacuées

Les incendies dans la Gironde et les Landes continuent de ravager la région, avec plus de 30.000 hectares détruits et 141.000 personnes évacuées. Malgré les efforts des secours, dont 1.000 sapeurs-pompiers, la situation demeure critique, exacerbée par des conditions climatiques défavorables. Des bâtiments ont été touchés et des renforts militaires sont mobilisés.

Les incendies qui frappent la Gironde et les Landes restent hors de contrôle ce samedi au matin. Le bilan a brutalement augmenté pendant la nuit. Bruno Lafon, maire de Biganos et président du Syndicat intercommunal du bassin d’Arcachon, indique que le feu de Gironde a désormais parcouru « plus de 30 000 hectares ». Dans les Landes, au moins 2 600 hectares ont été touchés autour de Biscarrosse et Parentis-en-Born. Plus de 141 000 habitants et vacanciers ont été évacués depuis le début de la crise, dont environ 110 000 en Gironde et 31 000 dans les Landes. Les flammes se sont rapprochées de l’agglomération bordelaise pendant la nuit, provoquant de nouveaux départs précipités dans plusieurs communes de la périphérie.

La Gironde franchit le seuil des 30 000 hectares

Le feu s’est déclaré mercredi 22 juillet à Saumos, au nord du bassin d’Arcachon. Il s’est rapidement propagé dans la forêt de pins en direction du Porge, de Lège-Cap-Ferret, d’Arès et d’Andernos-les-Bains. La progression des flammes s’est accélérée sous l’effet d’une végétation extrêmement sèche et de vents changeants. Vendredi soir, le dernier bilan consolidé faisait état d’environ 19 000 hectares parcourus. L’estimation de plus de 30 000 hectares donnée samedi matin par Bruno Lafon témoigne donc d’une nouvelle extension considérable du périmètre pendant la nuit. Ce chiffre reste provisoire et devra être précisé après les reconnaissances menées sur les différents fronts du feu. L’incendie a changé de direction vendredi et s’est déplacé vers l’est, en direction de la métropole bordelaise. Les secours ont préparé de nouvelles lignes de défense afin d’empêcher les flammes d’atteindre les secteurs les plus urbanisés. La fumée a recouvert une large partie de l’agglomération, réduisant fortement la visibilité et dégradant la qualité de l’air.

Sept nouveaux secteurs évacués aux portes de Bordeaux

Après les évacuations massives du Médoc et du bassin d’Arcachon, de nouvelles opérations ont été lancées dans la nuit de vendredi à samedi. Les habitants de Saint-Médard-en-Jalles, Saint-Aubin-de-Médoc, Martignas-sur-Jalle et Saint-Jean-d’Illac ont reçu l’ordre de quitter leur domicile à titre préventif. Le Haillan a également été évacué. Les secteurs de Mérignac et d’Eysines situés à l’extérieur de la rocade ont été concernés par des consignes similaires. Les habitants ont été dirigés vers Bordeaux, où des centres d’accueil ont été ouverts, notamment au parc des expositions. Ces nouvelles évacuations s’ajoutent à celles de Saumos, Le Temple, Le Porge, Lège-Cap-Ferret, Arès, Andernos-les-Bains, Lanton, Audenge, Sainte-Hélène, Salaunes et de plusieurs quartiers de Lacanau. Sur la presqu’île du Cap-Ferret, plusieurs centaines de personnes ont dû être transportées par bateau vers Arcachon lorsque les déplacements routiers sont devenus trop difficiles. Environ 110 000 personnes ont désormais été évacuées en Gironde. Il s’agit de l’une des plus vastes opérations de mise à l’abri jamais organisées en France face à un incendie de forêt.

Une centaine de bâtiments détruits en Gironde

Au moins 100 bâtiments ont été détruits ou gravement endommagés en Gironde. Le bilan comprend des habitations, des dépendances, des locaux professionnels et des installations touristiques. Les reconnaissances n’ont pas encore pu être réalisées dans toutes les zones traversées par les flammes. Aucun habitant n’avait été tué ou blessé vendredi soir. Le bilan est en revanche lourd parmi les secours. Au moins 42 sapeurs-pompiers ont été blessés ou incommodés, dont neuf placés en urgence relative. Un pompier a notamment été grièvement atteint après l’explosion d’une bouteille de gaz. Environ 1 000 sapeurs-pompiers et 260 véhicules terrestres ont été engagés en Gironde. Le dispositif aérien comprend des Canadair, des Dash, des Air Tractor et des hélicoptères bombardiers d’eau. Les largages, interrompus pendant la nuit, doivent reprendre dès que la visibilité le permet.

Dans les Landes, 2 600 hectares et 105 bâtiments touchés

Le deuxième grand incendie du Sud-Ouest s’est déclaré jeudi 23 juillet vers 15h45 sur la RD652, entre Biscarrosse et Sanguinet. Un fourgon a pris feu sur la route avant que les flammes ne gagnent les herbes sèches, puis la forêt de pins. L’incendie a parcouru plus de 2 600 hectares autour de Biscarrosse et Parentis-en-Born. Le feu n’est toujours pas maîtrisé. Sa progression a touché des zones forestières, des quartiers résidentiels, des zones artisanales et plusieurs secteurs touristiques. Au moins 105 habitations et bâtiments ont été atteints par les flammes ou détruits. Cinq pompiers ont été légèrement blessés ou incommodés. Aucun décès ni blessé civil n’avait été signalé vendredi soir. Les évacuations ont d’abord concerné l’est et le sud de Biscarrosse, puis le centre-ville, les campings et plusieurs quartiers de Parentis-en-Born. L’évacuation préventive de Parentis, qui compte près de 8 000 habitants, a porté le total à 31 000 personnes déplacées dans les Landes.

Mille militaires mobilisés et 1,5 million de masques envoyés

Face à l’ampleur des deux incendies, 500 militaires supplémentaires ont été envoyés dans le Sud-Ouest. Ils rejoignent les 500 soldats déjà présents, portant le dispositif à environ 1 000 militaires en Gironde et dans les Landes. Leur mission consiste à soutenir les pompiers, sécuriser les communes évacuées, contrôler les axes routiers, transporter du matériel et participer à l’organisation des centres d’accueil. Des renforts venus d’autres départements et de plusieurs pays européens complètent le dispositif. Un stock de 1,5 million de masques FFP2 a également été acheminé vers la Gironde afin de protéger les secours et les habitants exposés aux fumées. Le plan blanc a été activé dans les établissements de santé de Gironde et des Landes pour faciliter les transferts de patients et renforcer les capacités hospitalières.

Une nouvelle journée sous très haute tension

Ce samedi, les deux incendies restent actifs sur plusieurs fronts. En Gironde, la priorité est de contenir la progression vers l’agglomération bordelaise et de défendre les communes évacuées pendant la nuit. Dans les Landes, les pompiers tentent de protéger Biscarrosse, Parentis-en-Born et les secteurs habités encore menacés. Les habitants évacués ne doivent pas tenter de regagner leur logement sans autorisation. Les routes doivent rester libres pour les secours et les nouveaux départs doivent être évités. Avec plus de 30 000 hectares parcourus en Gironde, au moins 2 600 dans les Landes et 141 000 personnes évacuées, le Sud-Ouest affronte l’une des plus graves crises d’incendies de son histoire récente.