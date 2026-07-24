Face aux incendies, Macron appelle l’Europe à l’aide : six aéronefs étrangers envoyés en renfort

Emmanuel Macron active le mécanisme de protection civile de l'Union européenne face à des incendies ravageurs en Gironde et dans les Landes. La France recevra l'aide d'Aéronefs de Croatie, Portugal, Tchéquie et Slovaquie. Plus de 23 000 personnes sont évacuées, et la situation nécessite une vigilance accrue de la population.

Face à la multiplication des incendies et à l’aggravation de la situation en Gironde et dans les Landes, Emmanuel Macron a annoncé l’activation du mécanisme de protection civile de l’Union européenne. La France va recevoir le soutien de la Croatie, du Portugal, de la Tchéquie et de la Slovaquie, avec l’envoi de six appareils spécialisés dans la lutte contre les feux.

Deux Canadair, deux Air Tractor et deux Black Hawk attendus

Le dispositif européen doit permettre l’arrivée rapide de deux Canadair croates, de deux avions bombardiers d’eau Air Tractor portugais et de deux hélicoptères lourds Black Hawk, l’un tchèque et l’autre slovaque. Ces moyens étrangers viendront épauler les appareils français et les milliers de sapeurs-pompiers engagés sur plusieurs fronts. Le mécanisme européen permet de coordonner et de financer l’envoi de matériel, d’aéronefs et d’équipes lorsque les capacités d’un pays sont soumises à une pression exceptionnelle. Pour l’été 2026, l’Union européenne dispose notamment d’une flotte mobilisable de 22 avions bombardiers d’eau et cinq hélicoptères.

« Mes pensées vont à nos sapeurs-pompiers et aux forces de secours qui luttent sans relâche sur le front des flammes. Leur courage force le respect. La France a demandé l’activation du mécanisme de protection civile de l’Union européenne. Nous allons pouvoir compter rapidement sur le renfort de deux Canadair croates, de deux Air Tractor portugais ainsi que de deux hélicoptères lourds Black Hawk tchèque et slovaque. Cette solidarité concrète, rapide et opérationnelle est une force précieuse dans l’épreuve. Merci à nos partenaires européens pour leur solidarité », a déclaré Emmanuel Macron.

La presqu’île du Cap-Ferret évacuée

La situation est particulièrement critique en Gironde. L’incendie parti de Saumos a progressé vers le nord du bassin d’Arcachon et la commune de Lège-Cap-Ferret. Vendredi matin, les autorités ont ordonné l’évacuation complète des secteurs encore occupés sur la presqu’île du Cap-Ferret. Des départs par bateau ont été organisés depuis plusieurs embarcadères, tandis que les personnes disposant d’un véhicule devaient emprunter l’unique route reliant la presqu’île au reste du département. Le feu aurait déjà parcouru environ 8 700 hectares et demeure actif. Des habitations ont été menacées ou touchées, tandis que les pompiers ont dû mener des opérations de protection au plus près des maisons.

Plus de 23 000 personnes évacuées dans les Landes

Un autre incendie d’une grande violence s’est déclaré près de Biscarrosse et de Sanguinet, à une quarantaine de kilomètres au sud du Cap-Ferret. Les flammes ont parcouru environ 2 500 hectares en quelques heures, dans des conditions rendues très défavorables par le vent, la sécheresse et la végétation particulièrement inflammable. Plus de 23 000 personnes ont été évacuées dans le secteur, principalement des habitants et des vacanciers installés dans des campings. Une colonie de vacances et un établissement accueillant des personnes âgées ont également été mis à l’abri. Les agriculteurs locaux ont été appelés à fournir des citernes d’eau pour soutenir les opérations.

Des foyers toujours actifs dans les Hautes-Alpes et en Haute-Corse

La tension reste également forte dans les Hautes-Alpes. Entre L’Argentière-la-Bessée et Freissinières, l’incendie du massif du Bois Noir a déjà parcouru environ 220 hectares. Déclenché par la foudre, il progresse dans une zone montagneuse difficile d’accès, où les secours doivent composer avec les pentes, les chutes de pierres et les vents. Environ 200 pompiers et plusieurs hélicoptères bombardiers d’eau ont été mobilisés. En Haute-Corse, deux incendies ont ravagé près de 900 hectares. Le feu d’Albertacce a été fixé après avoir parcouru environ 300 hectares, mais reste placé sous surveillance. Dans la vallée de la Restonica, près de Corte, plusieurs foyers demeurent actifs après la destruction de plus de 600 hectares de forêt et de maquis. Les opérations visent notamment à protéger la route de la Restonica, les refuges et les zones naturelles sensibles.

Emmanuel Macron appelle à la « plus grande vigilance »

Le président de la République a appelé l’ensemble de la population à respecter strictement les consignes de prévention et les restrictions imposées dans les zones exposées.

« La situation reste sous forte tension face aux incendies qui frappent le pays, en particulier la Gironde, les Landes, les Hautes-Alpes et la Haute-Corse. J’appelle nos compatriotes à la plus grande vigilance. Chaque geste compte pour protéger nos vies, nos maisons, nos forêts, nos paysages », a-t-il averti.

Les autorités demandent notamment de ne pas pénétrer dans les massifs fermés, de ne jeter aucun mégot, de ne pas utiliser d’appareil pouvant produire des étincelles à proximité de la végétation et de signaler immédiatement tout départ de feu. Les bilans restent provisoires et peuvent encore évoluer rapidement.