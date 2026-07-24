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Choisy-le-Roi : 9 000 personnes évacuées pour neutraliser une bombe de 500 kg

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Choisy-le-Roi : 9 000 personnes évacuées pour neutraliser une bombe de 500 kg
Choisy-le-Roi : 9 000 personnes évacuées pour neutraliser une bombe de 500 kg

Une bombe de 500 kg datant de la Seconde Guerre mondiale a été découverte ce mercredi sur un chantier de l’usine d’eau potable du Sedif à Choisy-le-Roi. L’engin, enfoui depuis près de huit décennies, nécessite une opération de déminage d’ampleur exceptionnelle. Les autorités ont ordonné l’évacuation immédiate de 9 000 habitants du secteur, transformant plusieurs quartiers de la commune en zones interdites le temps de l’intervention.

Un dispositif de sécurité exceptionnel

Le dispositif de sécurité mobilise 600 policiers pour encadrer les périmètres d’évacuation et assurer le bon déroulement des opérations. La découverte provoque également d’importantes perturbations sur le réseau ferroviaire : le RER C interrompt ses circulations dans le secteur, tandis que plusieurs lignes de trains subissent des suppressions ou des retards importants. Les démineurs travaillent à sécuriser l’engin avant toute tentative de neutralisation.

Ce type de découverte n’est pas isolé en Île-de-France. En mars 2025, une bombe similaire avait été trouvée à Saint-Denis, paralysant la gare du Nord pendant plusieurs heures avant que le ministre des Transports n’annonce une reprise progressive du trafic en fin de journée. Les vestiges explosifs des bombardements alliés refont régulièrement surface lors de travaux d’aménagement dans la région parisienne.

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