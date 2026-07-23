Situation apocalyptique en Gironde : l’incendie atteint Lège-Cap-Ferret, des maisons brûlent, 20.000 personnes fuient

Un incendie ravage le nord du bassin d’Arcachon, atteignant Lège-Cap-Ferret et provoquant l’évacuation de 20 000 personnes. Environ 800 pompiers luttent contre les flammes dans des conditions difficiles, avec six maisons détruites et un pompier blessé. La situation demeure critique alors que des incendies similaires éclatent dans les Landes.

L’incendie qui ravage le nord du bassin d’Arcachon a pris une ampleur considérable dans la soirée de jeudi. Parti la veille à la mi-journée de Saumos, le feu a traversé le massif forestier en direction du Porge avant d’atteindre la zone périurbaine de Lège-Cap-Ferret. À 21h30, le bilan faisait état de 4 800 hectares parcourus par les flammes et de près de 20 000 habitants et vacanciers évacués.

Les flammes entrent dans les quartiers habités

Poussé par des vents changeants et favorisé par une végétation extrêmement sèche, le front de feu a fortement gagné en intensité à l’approche de Lège. Les sapeurs-pompiers ont dû défendre les habitations une par une alors que les flammes pénétraient dans plusieurs secteurs résidentiels. Un premier bilan provisoire fait état de six maisons probablement brûlées. Aucun habitant n’a été blessé, mais un pompier a été touché lors de l’explosion d’une installation au gaz et souffre d’une fracture. Plusieurs détonations entendues dans la commune provenaient notamment de bouteilles de gaz prises par les flammes. La mairie de Lège-Cap-Ferret et plusieurs lotissements ont été évacués dans l’urgence. Le cimetière de la commune a également été atteint par l’incendie. Les personnes âgées de l’Ehpad Les Tchanqués ont été transférées vers des établissements adaptés au cours de l’après-midi.

Près de 20 000 habitants et vacanciers évacués

Les évacuations ont concerné les communes de Saumos, du Porge, du Temple et de Lège-Cap-Ferret. Plusieurs campings et domaines de vacances ont été vidés, dont un camping de Claouey accueillant environ 3 500 personnes. Les habitants et vacanciers encore présents dans les villages du Four, des Jacquets, de Petit Piquey et de Grand Piquey ont été invités à quitter la presqu’île lorsqu’ils étaient en mesure de le faire, afin de ne pas gêner le passage des véhicules de secours. Une quinzaine de centres d’accueil ont été ouverts dans les communes voisines pour recevoir les personnes déplacées. Les autorités demandent à la population de ne pas se rendre dans le secteur et de limiter strictement les déplacements. Les personnes qui prévoient un séjour au Cap-Ferret dans les prochains jours sont appelées à vérifier l’évolution de la situation avant leur départ. La navigation est également déconseillée près des côtes touchées par les fumées et les opérations de secours.

800 pompiers engagés dans une bataille nocturne

Environ 800 sapeurs-pompiers sont désormais mobilisés. Ils disposent de centaines de véhicules, dont des engins spécialisés dans les feux de forêt et la protection des habitations. Des renforts venus de plusieurs départements, notamment d’Île-de-France, ont rejoint les équipes girondines. Plus de 200 gendarmes participent également aux évacuations et à la sécurisation des routes. Durant la journée, les opérations ont été soutenues par des Canadair, des Air Tractor, un Dash et un appareil de reconnaissance. L’arrivée de la nuit a contraint les avions bombardiers d’eau à interrompre leurs rotations, laissant les équipes au sol seules face aux reprises de feu et à la progression du brasier. La France a activé le mécanisme européen de protection civile. Trois avions bombardiers d’eau supplémentaires doivent être déployés pour renforcer le dispositif lorsque les conditions permettront la reprise des opérations aériennes.

Une origine probablement accidentelle

Le départ de feu a été signalé mercredi 22 juillet à proximité de Saumos. Les premiers éléments privilégient une origine accidentelle, mais les investigations devront déterminer précisément les circonstances du sinistre. Le feu s’est propagé à très grande vitesse dans une forêt de pins particulièrement sèche, avec de nombreuses projections de braises capables de créer de nouveaux foyers à distance.

Les conditions météorologiques restent défavorables. La chaleur, les sols desséchés et les changements de direction du vent compliquent la construction de lignes de défense stables. Un nouveau pic de chaleur est attendu vendredi dans le Sud-Ouest, avec des températures pouvant approcher localement les 40°C.

Un second incendie explose dans les Landes

Au même moment, un autre feu a connu une progression fulgurante entre Biscarrosse et Sanguinet, dans le département voisin des Landes. En quelques heures, la surface parcourue est passée de 200 à 1 200 hectares. Environ 5 000 personnes ont été évacuées à titre préventif.

Près de 250 pompiers ont été engagés sur ce second front. Avant la tombée de la nuit, ils étaient soutenus par deux Canadair, un Dash et un hélicoptère Dragon. La multiplication simultanée des incendies en Gironde, dans les Landes et dans le Var mobilise une part très importante des moyens nationaux alors que la nuit s’annonce décisive autour de Lège-Cap-Ferret.