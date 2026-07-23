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Microsoft lance la rétrocompatibilité Xbox originale sur Windows 11

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Microsoft lance la rétrocompatibilité Xbox originale sur Windows 11
Microsoft lance la rétrocompatibilité Xbox originale sur Windows 11

Microsoft vient d’annoncer une nouvelle fonctionnalité qui ravira les nostalgiques du jeu vidéo. Les titres de la première Xbox, lancée en 2001, peuvent désormais tourner sur les ordinateurs équipés de Windows 11. Cette initiative marque une extension du catalogue rétro accessible aux joueurs PC, sans passer par l’émulation traditionnelle.

Blinx et Crimson Skies ouvrent le bal

Quatre jeux inaugurent ce dispositif. Parmi eux figurent Blinx, la mascotte féline oubliée de Microsoft, et Crimson Skies, un titre d’aviation arcade apprécié à l’époque. La firme de Redmond n’a pas précisé le calendrier d’arrivée des prochains titres, mais laisse entendre que d’autres suivront.

Cette annonce s’inscrit dans la stratégie de préservation du patrimoine vidéoludique menée par l’éditeur américain depuis plusieurs années. Les possesseurs de Windows 11 disposent maintenant d’un accès direct à ces classiques, sans matériel supplémentaire.

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