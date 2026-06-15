Microsoft Teams active une fonction de géolocalisation qui inquiète les salariés

Microsoft vient d’annoncer le déploiement d’une fonction controversée sur Teams. L’application intègre désormais un système de détection automatique de présence basé sur la connexion au réseau Wi-Fi de l’entreprise. Concrètement, le logiciel signale automatiquement qu’un salarié se trouve au bureau dès qu’il se connecte au réseau interne. Cette mise à jour technique, présentée comme une amélioration de la gestion de présence, permet aux employeurs de localiser précisément l’emplacement d’un travailleur au sein des locaux professionnels.

Des craintes de surveillance généralisée

La réaction des utilisateurs ne s’est pas fait attendre. Nombreux sont ceux qui redoutent une dérive vers une surveillance généralisée des employés. Ce pointage automatisé pourrait transformer Teams en outil de contrôle quotidien, bien au-delà de la simple messagerie professionnelle. Les inquiétudes portent notamment sur l’utilisation potentielle de ces données par les directions d’entreprise pour évaluer l’assiduité ou sanctionner les retards. La frontière entre optimisation de la collaboration et flicage numérique apparaît désormais floue.

Microsoft assure que les utilisateurs conservent la possibilité de désactiver cette fonction. Reste que son activation par défaut pose question dans un contexte où le télétravail a redistribué les cartes de la confiance au sein des organisations. La firme de Redmond n’a pas précisé le calendrier exact de déploiement, mais la fonctionnalité est déjà en cours de diffusion progressive auprès des entreprises abonnées.