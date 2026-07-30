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«Pas un Noir, pas un Arabe»: propos racistes au micro de BFMTV, la chaîne dénonce une usurpation

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«Pas un Noir, pas un Arabe»: propos racistes au micro de BFMTV, la chaîne dénonce une usurpation
«Pas un Noir, pas un Arabe»: propos racistes au micro de BFMTV, la chaîne dénonce une usurpation

Une vidéo tournée aux abords des incendies qui touchent plusieurs régions françaises circule massivement sur les réseaux sociaux depuis plusieurs heures. On y voit un homme tenant un micro équipé d’une bonnette BFMTV prononcer des propos à caractère raciste devant la caméra, avant de tendre le micro à d’autres personnes présentes. Quelques instants plus tard, une journaliste récupère le micro, mettant fin à la séquence. La diffusion de ces images a rapidement suscité de nombreuses réactions et interrogations sur leur origine.

BFMTV affirme ne pas être à l’origine de la vidéo

Face à l’ampleur prise par cette séquence, BFMTV a publié un communiqué afin d’apporter des précisions. La chaîne affirme que cette vidéo « n’a jamais été tournée, produite ni diffusée » par ses équipes sur aucun de ses supports. Selon BFMTV, les images auraient été enregistrées à l’issue d’un direct. La chaîne explique que plusieurs individus se seraient emparés du micro sans autorisation afin de réaliser une vidéo privée, avant de la diffuser sur les réseaux sociaux.

La chaîne évoque une opération de désinformation

BFMTV estime que présenter cette séquence comme un contenu réalisé par la rédaction constitue une opération de désinformation. La chaîne insiste sur le fait que les images ne relèvent pas d’un reportage ou d’une production journalistique de ses équipes. Elle rappelle que le simple fait d’utiliser un micro portant son logo ne signifie pas que les propos tenus engagent la rédaction ou qu’ils ont été recueillis dans le cadre d’un sujet diffusé à l’antenne.

Une condamnation ferme des propos tenus

Dans son communiqué, BFMTV condamne sans ambiguïté les déclarations prononcées dans cette vidéo. La chaîne qualifie ces propos d’« inacceptables » et affirme les condamner « avec la plus grande fermeté ». Elle insiste sur le fait que ces déclarations n’engagent en aucune manière sa rédaction et réaffirme qu’elles ont été tenues en dehors de tout cadre journalistique autorisé.

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Jérôme Goulon

Jérôme Goulon

Entré à la rédaction d’Entrevue en 1999 en tant que stagiaire avant d'en devenir le rédacteur en chef en 2014, Jérôme Goulon a dirigé le service reportages et réalisé de grosses enquêtes en caméra cachée et d’infiltration. Passionné de médias, d’actualité et de sport ( il était en charge du football le week-end sur le site d'Europe 1 de 1999 à 2001 ), il a publié de nombreuses interviews exclusives. En parallèle, il apparaît régulièrement depuis 2007 à la télévision sur différentes chaînes ( TF1, France 3, M6, C8, NRJ 12, RMC Story ), notamment sur les plateaux de Jean-Marc Morandini et Cyril Hanouna. Il a également été chroniqueur pour Non Stop people (groupe Canal+) et sur Radio J. 

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