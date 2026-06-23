Laurence Ferrari prendra les commandes de la présidentielle 2027 sur CNews

CNews confie à Laurence Ferrari le pilotage de sa couverture de l’élection présidentielle de 2027. La journaliste a été nommée directrice du dispositif « Présidentielle 2027 » de la chaîne d’information en continu, en complément de ses fonctions actuelles. Cette nomination place l’une des figures les plus identifiées de CNews au centre de la stratégie éditoriale de la chaîne pour le scrutin majeur de 2027. Laurence Ferrari aura pour mission de présenter et de coordonner les grands débats politiques ainsi que les principales soirées électorales organisées par CNews.

Une fonction centrale pour la campagne

Le rôle confié à Laurence Ferrari dépasse la seule présentation d’émissions spéciales. Il s’agit d’une responsabilité de coordination sur l’ensemble du dispositif présidentiel de la chaîne : débats, rendez-vous politiques, émissions spéciales et soirées électorales. À l’approche de 2027, CNews prépare ainsi sa couverture de la campagne autour d’un visage déjà installé sur son antenne. La chaîne entend structurer ses rendez-vous politiques autour d’une journaliste rompue aux interviews, aux débats et aux soirées d’actualité en direct.

Punchline et La Grande Interview maintenues

Cette nouvelle responsabilité ne remplace pas les fonctions actuelles de Laurence Ferrari. La journaliste conserve ses rendez-vous à l’antenne, notamment Punchline et La Grande Interview, diffusée le matin sur Europe 1 et CNews. Depuis février 2026, elle présente La Grande Interview de 8h10, après le départ de Sonia Mabrouk. Ce rendez-vous politique quotidien, codiffusé sur Europe 1 et CNews, s’est ajouté à son exposition déjà importante sur la chaîne. Laurence Ferrari demeure également associée à Punchline, émission de fin d’après-midi diffusée sur CNews et Europe 1. Ces deux rendez-vous lui donnent une présence régulière dans les séquences politiques de la journée.

Une figure historique de l’information télévisée

Ancienne présentatrice du journal de 20 heures de TF1, Laurence Ferrari a rejoint l’univers Canal+ après son départ de la première chaîne. Elle avait déjà travaillé sur Canal+ dans les années 2000, notamment avec l’émission politique Dimanche+. Elle rejoint ensuite i-Télé en 2013, avant que la chaîne ne devienne CNews en 2017. Depuis, elle s’est imposée comme l’un des visages majeurs de l’antenne, aux côtés d’autres personnalités de la chaîne. Son parcours l’a installée dans un registre politique marqué par l’interview, le débat et l’éditorialisation de l’actualité. Sa nomination à la tête du dispositif présidentiel de CNews s’inscrit dans cette continuité professionnelle.

CNews prépare une présidentielle sous surveillance

La préparation de la présidentielle 2027 arrive dans un climat sensible pour les chaînes d’information. L’Arcom a annoncé une vigilance renforcée sur le pluralisme des antennes à l’approche du scrutin, en particulier sur les quatre chaînes d’information de la TNT : BFMTV, CNews, LCI et franceinfo. CNews a récemment été mise en demeure pour un déséquilibre jugé durable dans l’expression des courants de pensée et d’opinion sur son antenne. La chaîne a contesté cette appréciation et annoncé vouloir exercer les recours à sa disposition. La couverture de la présidentielle 2027 se déroulera donc dans un cadre audiovisuel étroitement observé. Pour CNews, le dispositif piloté par Laurence Ferrari devra organiser les grands rendez-vous politiques de la campagne tout en s’inscrivant dans les obligations applicables aux chaînes d’information.

La bataille des chaînes info est lancée

Les grandes chaînes préparent déjà leur organisation pour 2027. Le scrutin présidentiel représente un moment stratégique pour les rédactions, avec une forte demande d’interviews, de débats, de formats spéciaux et de soirées électorales. CNews avance désormais avec Laurence Ferrari comme responsable de son dispositif présidentiel. La chaîne choisit une incarnation interne, connue de ses téléspectateurs, pour conduire sa couverture politique jusqu’au rendez-vous électoral. À moins d’un an de l’élection, la campagne médiatique est déjà engagée.