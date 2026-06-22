France Pierron écartée de la chaîne L’Équipe après ses propos polémiques sur un joueur belge

France Pierron ne doit pas présenter L’Équipe de choc ce lundi, au terme d’un week-end de crise né de ses déclarations sur Jérémy Doku. En deux jours, une séquence de débat diffusée en pleine Coupe du monde s’est transformée en polémique nationale, jusqu’à pousser le groupe L’Équipe à publier un communiqué d’excuses et à se désolidariser officiellement des propos tenus à l’antenne.

La phrase de trop en direct

Tout part de l’émission du vendredi 19 juin. Sur le plateau de L’Équipe de choc, France Pierron réagit à la volonté exprimée par Jérémy Doku de quitter temporairement la sélection belge si la naissance de son premier enfant coïncide avec la Coupe du monde. La journaliste critique frontalement cette éventualité et tient des propos très durs sur la place du père lors d’un accouchement. La sortie provoque immédiatement un échange tendu en plateau, notamment avec Brahim Asloum, puis une vague de réactions indignées dans la foulée.

Doku au centre de la polémique

Le fond du débat portait sur un choix personnel clairement assumé par l’attaquant belge : assister à la naissance de son premier enfant, même si cela devait l’éloigner temporairement du Mondial. C’est cette perspective qui a déclenché la charge de France Pierron et mis le feu à l’émission. Très vite, la discussion a dépassé le simple cadre sportif pour devenir un sujet de paternité, de priorités personnelles et de limites du commentaire télévisé.

Les excuses de France Pierron

Dès le lendemain, France Pierron a pris la parole pour tenter d’éteindre l’incendie. Elle a expliqué qu’elle exprimait un avis personnel dans le cadre d’un échange contradictoire, en précisant que ses propos n’engageaient qu’elle. Elle a également reconnu que ses mots avaient pu choquer, heurter ou blesser, tout en affirmant qu’elle n’avait jamais voulu minimiser la place ou le rôle des pères auprès de leur compagne et de leur enfant.

L’Équipe tranche publiquement

Le dimanche soir, le groupe L’Équipe a franchi un cap supplémentaire. Dans un communiqué, le média a estimé que les propos de sa journaliste avaient choqué de nombreux téléspectateurs. Le groupe a surtout indiqué qu’il s’en désolidarisait, en jugeant ces déclarations très éloignées de ses valeurs, avant de présenter ses excuses à Jérémy Doku ainsi qu’à son public. France Pierron est donc écartée…