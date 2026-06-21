La journaliste France Pierron s’excuse après avoir qualifié l’accouchement de “moment dégueulasse” et minimisé le rôle du père

France Pierron a présenté ses excuses après ses propos tenus sur L’Équipe TV au sujet du footballeur belge Jérémy Doku. La journaliste avait réagi à la volonté du joueur de quitter la Coupe du monde pour rejoindre sa compagne et assister à la naissance de son enfant. Ses déclarations ont provoqué de nombreuses réactions. Elle avait notamment affirmé que l’accouchement était « un moment dégueulasse » et que le père « ne sert à rien » dans ce contexte.

Un message publié pour clarifier ses propos

Face aux critiques, France Pierron a publié un message sur X pour apporter des précisions. Elle y explique avoir compris que ses mots aient pu heurter ou blesser.

Elle déclare : « Devant les très nombreuses réactions suite à mes propos dans “L’Équipe de Choc”, au sujet du footballeur belge Jérémy Doku, je souhaite apporter quelques précisions. »

Elle poursuit en indiquant qu’elle exprimait un avis personnel dans le cadre d’un échange contradictoire.

Des excuses, mais une position assumée

France Pierron présente ses excuses, tout en confirmant qu’il s’agissait bien de sa position personnelle. Elle précise :

« Ces propos n’engagent que moi et ne reflètent en aucun cas une position collective. Mon intention n’a jamais été de minimiser la place ou le rôle des pères auprès de leur conjointe et de leur enfant. »

La phrase qui a déclenché la polémique

L’intervention de la journaliste a fait réagir après une prise de position très tranchée sur le choix de Jérémy Doku. France Pierron avait déclaré en plateau : « Quand tu as la chance de participer à une Coupe du monde, il y a des centaines de footballeurs qui tueraient pour être à ta place (…) et tu vas quitter tout ça pour assister à la naissance de ton enfant, qui est un moment dégueulasse, excusez-moi, où le papa ne sert à rien, il a un rôle de figurant. »

Brahim Asloum lui répond en direct

Sur le plateau, Brahim Asloum, ancien boxeur et chroniqueur de l’émission, a contesté cette position. Il lui a répondu en soulignant l’importance du rôle du père au moment de la naissance. Il a notamment lancé : « Comment cela, on ne sert à rien ? Qui encourage ? »

Un précédent lors des Jeux olympiques

La journaliste avait déjà suscité des réactions en 2024 en évoquant les aménagements prévus pour les athlètes souhaitant s’occuper de leurs enfants pendant les Jeux olympiques. Cette nouvelle polémique relance donc les critiques autour de ses prises de position sur la place des parents dans le sport de haut niveau.