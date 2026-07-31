Nagui efface Patrick Bruel de Taratata : ses chansons coupées, son nom supprimé du générique

La rediffusion du 600e numéro de Taratata sur France 2 exclut toute mention ou prestation de Patrick Bruel, dont les performances ont été entièrement supprimées. Cette décision fait suite aux accusations de viol depuis 2026, compromettant l'héritage artistique du chanteur qui reste sous contrôle judiciaire tout en continuant à clamer son innocence.

France 2 a rediffusé jeudi le 600e numéro de Taratata, enregistré au Zénith Paris-La Villette et proposé pour la première fois le 27 septembre 2025. Mais les téléspectateurs n’ont pas revu exactement la même émission. Tous les passages consacrés à Patrick Bruel ont été retirés du nouveau montage.

Deux prestations entièrement supprimées

Dans la version originale du concert, Patrick Bruel interprétait J’te l’dis quand même. Il rejoignait également Bénabar et Cali pour une reprise de Désenchantée, le titre de Mylène Farmer. Ces deux prestations ont totalement disparu de la rediffusion proposée en prime time sur France 2. Le chanteur n’a pas été présenté par Nagui et son nom n’a jamais été prononcé durant la soirée. Les interventions qui lui étaient directement consacrées ont été coupées, obligeant la production à modifier sensiblement le déroulement du concert anniversaire.

Une apparition furtive maintenue dans le final

Patrick Bruel est cependant resté visible durant quelques secondes à la fin de l’émission. Il figurait au milieu des dizaines d’artistes réunis pour interpréter Adieu Monsieur le professeur devant Hugues Aufray. La réalisation n’a diffusé aucun gros plan du chanteur. Sa présence s’est limitée à des plans collectifs dans lesquels il était difficile de l’isoler sans supprimer une grande partie du final. Son nom a également été retiré du générique de fin, contrairement à la version diffusée en septembre 2025.

Un concert enregistré avant les accusations publiques

Ce 600e numéro avait été enregistré plusieurs mois avant les accusations rendues publiques en 2026. Plus de 50 artistes avaient participé à cette soirée exceptionnelle, parmi lesquels Alain Souchon, Laurent Voulzy, Clara Luciani, Nolwenn Leroy, Garou, Matthieu Chedid, Catherine Ringer, Bénabar, Cali ou encore Hugues Aufray. Patrick Bruel faisait alors partie de la programmation officielle. Habitué de Taratata depuis les premières années de l’émission, il avait participé à plusieurs duos, reprises et concerts organisés par Nagui. Les vidéos de ses prestations du 600e numéro avaient également été publiées sur les plateformes de l’émission après la première diffusion.

Le boycott déjà appliqué dans N’oubliez pas les paroles

La décision prise pour Taratata prolonge la mise à l’écart engagée au mois de mai. Nagui avait alors suspendu les chansons de Patrick Bruel du catalogue de N’oubliez pas les paroles, empêchant les candidats de les choisir ou de les interpréter dans le jeu musical de France 2. L’animateur et producteur avait confirmé cette suspension en expliquant vouloir attendre une décision judiciaire. « Nous les avons, en effet, suspendues en attendant la décision de justice. J’ai toujours soutenu la défense des enfants et des femmes victimes de violences », avait-il déclaré.

Patrick Bruel mis en examen et placé sous contrôle judiciaire

Patrick Bruel a été mis en examen le 10 juin 2026 pour viol, tentative de viol, agression sexuelle et harcèlement sexuel, pour des faits présumés commis entre 2008 et 2019. Après sa garde à vue et sa présentation devant plusieurs juges d’instruction, il a été placé sous contrôle judiciaire. Le chanteur conteste les accusations portées contre lui et demeure présumé innocent tant qu’aucune condamnation définitive n’a été prononcée.