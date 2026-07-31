Marine Tondelier menace de saisir la justice après une violente insulte sexiste

Marine Tondelier exige des excuses publiques de Régis Desrumaux, après avoir été qualifiée de « grosse salope » dans une publication Facebook. Elle dénonce la banalisation des attaques sexistes en politique et menace de poursuites judiciaires. La réaction de la FNSEA et de Desrumaux sera cruciale pour la suite des événements.

Marine Tondelier réclame des excuses publiques à Régis Desrumaux, président de la Fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles de l’Oise. Selon « Le Courrier Picard », le responsable syndical aurait qualifié la cheffe des Écologistes de « grosse salope » dans une publication diffusée sur un espace privé de Facebook.

Le message accompagnait le partage d’une publication de Marine Tondelier consacrée à la loi d’urgence agricole. La candidate à l’élection présidentielle y accusait les « agro-industriels de la FNSEA » d’avoir célébré au champagne l’adoption du texte, fortement contesté par les mouvements écologistes.

La responsable politique a réagi vendredi 31 juillet sur les réseaux sociaux. Elle demande des excuses publiques et prévient que, sans réponse, des poursuites judiciaires pourront être engagées. Elle interpelle également la FNSEA afin que l’organisation nationale condamne les propos attribués au président de sa fédération départementale.

Une nouvelle polémique sur le sexisme en politique

Marine Tondelier estime que cette insulte illustre la banalisation des attaques sexistes contre les femmes engagées dans la vie publique. Elle déplore également l’absence initiale de réaction politique ou médiatique, alors que les propos visés figurent parmi les insultes régulièrement employées dans les campagnes de harcèlement dirigées contre les femmes.

La fédération des Écologistes des Hauts-de-France lui a publiquement apporté son soutien. Manuel Bompard, coordinateur de La France insoumise, a lui aussi appelé l’ensemble de la classe politique à condamner cette attaque, au-delà des divergences partisanes.

L’affaire intervient dans un contexte déjà très tendu entre les écologistes et une partie du monde agricole autour de la loi d’urgence agricole. Ce conflit politique de fond ne saurait cependant justifier une attaque personnelle et sexiste. La réaction de Régis Desrumaux, comme celle de la FNSEA, déterminera désormais si la controverse peut se clore par des excuses ou se déplacer sur le terrain judiciaire.