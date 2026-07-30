Protection animale : Sébastien Lecornu passe à la vitesse supérieure pour concrétiser les promesses oubliées

Le gouvernement intensifie ses efforts pour améliorer la protection animale, avec une lettre d'instruction de Sébastien Lecornu fixant un calendrier pour l'application de la loi de 2021. Des mesures incluent un renforcement des contrôles et un soutien accru aux associations, visant à pallier l'inaction face aux maltraitances et aux traçages des animaux.

L’exécutif tente de combler les retards accumulés sur les dossiers de protection animale. À la suite d’une série de concertations menées à Matignon avec les grandes associations du secteur, le Premier ministre Sébastien Lecornu a officialisé une vaste lettre d’instruction adressée à plusieurs membres du gouvernement. Ce plan d’action d’envergure vise à redonner de l’effectivité concrète aux dispositions de la grande loi de novembre 2021, dont plusieurs décrets cruciaux attendaient toujours leurs parutions, laissant prospérer des zones grises sur le terrain de la bientraitance et de la lutte contre les trafics illicites.

Le locataire de Matignon entend ainsi répondre aux vives critiques des défenseurs des animaux qui déploraient l’inertie des pouvoirs publics face à la saturation des refuges. En fixant un calendrier précis aux ministères concernés, l’exécutif cherche à envoyer un signal fort aux associations de terrain qui croulent sous les affaires de maltraitance et d’abandon, un phénomène devenu endémique à l’approche de la période estivale. Cette reprise en main politique marque une volonté affichée de replacer la cause animale au cœur des priorités gouvernementales de la rentrée.

Vers un encadrement renforcé du marché des animaux de compagnie

Parmi les mesures phares de ce nouveau train de réformes, l’accent est mis sur le renforcement des contrôles et la fermeté judiciaire face aux infractions constatées. Le texte prévoit notamment la publication imminente des décrets sanctionnant le contournement de l’interdiction de vente de chiens et chats en animalerie, ainsi qu’un encadrement plus strict des nouveaux animaux de compagnie via l’instauration d’une liste positive d’espèces détenables. Cette transparence accrue doit permettre d’assainir un marché noir prospérant trop souvent sur les plateformes de vente en ligne.

En parallèle, l’État entend muscler la formation initiale des magistrats et des forces de l’ordre pour mieux qualifier les délits, tout en débloquant un soutien financier de dix millions d’euros destiné à épauler les structures associatives de terrain confrontées à une pression de plus en plus lourde. Reste désormais à observer la concrétisation de ces annonces dans les faits, alors que les associations restent vigilantes quant aux moyens réels qui seront alloués pour transformer durablement la condition animale en France.