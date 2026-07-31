Mirapolis : un méga-projet à plus d’un milliard d’euros pourrait faire renaître le parc avec un univers Dragon Ball

L’ancien parc Mirapolis, fermé depuis le début des années 1990, pourrait connaître une renaissance spectaculaire. Un vaste projet actuellement en discussion prévoit la transformation du site en une nouvelle destination de loisirs d’envergure internationale grâce à un investissement qui pourrait dépasser le milliard d’euros. Le projet porterait sur la réhabilitation de l’ancien terrain de Mirapolis, situé à Courdimanche, dans le Val-d’Oise, à une trentaine de kilomètres de Paris. Fermé après seulement cinq saisons d’exploitation, le parc était devenu l’un des plus célèbres symboles des grands échecs du secteur des loisirs en France.

Un parc Dragon Ball parmi les attractions envisagées

Le programme envisagé comprendrait notamment la création d’un parc à thème entièrement consacré à l’univers de Dragon Ball. Les visiteurs pourraient retrouver des zones inspirées du célèbre manga et de son adaptation en série animée, avec des attractions immersives, des spectacles, des boutiques et des espaces de restauration dédiés à la franchise. Si le projet aboutit, il s’agirait de l’un des plus importants investissements jamais réalisés en France dans le secteur des parcs de loisirs, avec l’ambition d’attirer un public français et international.

Le retour inattendu d’un site abandonné depuis plus de trente ans

Ouvert en mai 1987, Mirapolis avait été imaginé autour des contes, légendes et grandes figures de la culture française. Son immense statue de Gargantua, haute de 35 mètres, était devenue l’emblème du parc. Malgré plusieurs centaines de millions de francs investis à l’époque, la fréquentation est restée largement inférieure aux objectifs fixés. Après des difficultés financières successives, le parc a définitivement fermé ses portes à la fin de l’année 1991. Depuis, plusieurs projets de reconversion ont été évoqués sans jamais voir le jour.

Des négociations toujours en cours

À ce stade, le projet n’a pas encore été officiellement lancé et les discussions se poursuivent autour de son financement et de sa mise en œuvre. Aucun calendrier de réalisation ni de début des travaux n’a été annoncé. Si les négociations aboutissent, cette opération marquerait la renaissance d’un site emblématique laissé à l’abandon depuis plus de trois décennies et pourrait donner naissance à l’un des plus grands complexes de loisirs d’Europe.