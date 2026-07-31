Bruno Le Maire face à Thinkerview: l’ancien ministre accepte la confrontation sans filtre

Bruno Le Maire a accepté de s’aventurer sur un terrain particulièrement hostile. Mercredi 29 juillet, l’ancien ministre de l’Économie et des Finances était l’invité de Thinkerview pour un entretien fleuve diffusé en direct. Face à Sky, qui critique régulièrement son bilan et ne cache pas son hostilité envers sa politique, l’ancien locataire de Bercy savait qu’il ne bénéficierait ni d’un échange complaisant ni d’un dispositif de communication maîtrisé.

Le courage de Bruno Le Maire mérite donc d’être souligné. Alors que plusieurs de ses proches lui auraient déconseillé de participer à l’émission, l’ancien ministre est arrivé sans escorte, avec trente minutes d’avance, avant de répondre pendant plus de deux heures aux questions souvent brutales de son interlocuteur. « Il n’y a pas de terrain hostile en France », a-t-il assuré, expliquant préférer affronter les incompréhensions et la colère plutôt que de se cacher.

La dette publique au cœur de la confrontation

Sky n’a pas attendu longtemps avant d’interroger son invité sur son principal point faible : l’état des finances publiques après sept années passées à Bercy. Bruno Le Maire a reconnu sa part de responsabilité dans la dégradation des comptes et dans la mauvaise anticipation d’un manque à gagner fiscal de 40 milliards d’euros en 2023. Il défend toutefois son bilan en rappelant que la dette supplémentaire contractée pendant son mandat a notamment permis de protéger les entreprises et les salariés durant la crise sanitaire.

L’ancien ministre affirme avoir proposé, dès 2024, un plan de redressement qui devait ramener le déficit sous les 3 % du produit intérieur brut en 2027. Selon lui, la dissolution de l’Assemblée nationale a empêché son application en faisant disparaître toute majorité capable d’assumer des économies impopulaires. Pressé par Sky, il concède néanmoins que les modèles de prévision de Bercy n’étaient pas suffisamment fiables et propose désormais de confronter les évaluations de l’administration à celles d’experts privés.

Un échange rugueux mais rarement fermé

Le ton est parfois violent. Sky qualifie notamment Bruno Le Maire de « petit soldat bête et servile », l’accuse de ne pas avoir suffisamment alerté les Français et conteste son emploi du mot « anticipation » au sujet du Covid. L’ancien ministre ne quitte pourtant pas le plateau et répond point par point, revendiquant son statut de « bon soldat » tout en rejetant l’idée de servilité. Cette résistance donne à l’entretien une intensité rarement observée dans les formats audiovisuels traditionnels.

Bruno Le Maire défend avec force les mesures prises pendant la pandémie, parmi lesquelles les prêts garantis par l’État et la prise en charge d’une partie des salaires. Il reconnaît cependant que l’exécutif a commis une erreur plus profonde en pensant pouvoir préserver le modèle social français sans le transformer radicalement. Selon lui, la hausse continue des dépenses sociales et le financement des retraites placent désormais la France dangereusement près d’une perte de souveraineté face à ses créanciers.

De l’économie à la puissance militaire

L’entretien dépasse largement la seule question des comptes publics. Bruno Le Maire plaide pour le remplacement progressif de « l’État-providence » par un « État-puissance », capable d’investir davantage dans la défense, l’innovation et l’indépendance nationale. Il estime que les effectifs militaires devraient atteindre 300 000 personnes et que le budget des armées pourrait devoir progresser jusqu’à environ 100 milliards d’euros.

La fin de l’émission laisse davantage de place à la culture et à la conception personnelle du pouvoir. L’ancien ministre recommande « Le Fil de l’épée » de Charles de Gaulle, « Maîtres anciens » de Thomas Bernhard et les « Mémoires » de Saint-Simon. Après plus de deux heures de confrontation, il accepte même le principe d’une nouvelle invitation. Avec plus de 165 000 vues en moins de deux jours, cette séquence montre surtout que les longues conversations exigeantes peuvent encore trouver leur public, lorsque l’invité accepte véritablement de sortir de sa zone de confort.