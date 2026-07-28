— Zidane officiellement sélectionneur des Bleus : «J’ai refusé toutes les offres pour l’équipe de France»

Zinédine Zidane est nommé sélectionneur de l’équipe de France pour quatre ans, succédant à Didier Deschamps. Il a exprimé son émoi et son engagement total envers cette responsabilité, soulignant qu’il avait rejeté d'autres offres pour réaliser son rêve. Présenté par Philippe Diallo, il devra rapidement définir sa vision pour l’équipe.

Zinédine Zidane est officiellement le nouveau sélectionneur de l’équipe de France. Présenté ce mardi par Philippe Diallo, le champion du monde 1998 succède à Didier Deschamps et s’engage pour quatre ans. Son contrat prendra effet le 1er août et couvrira notamment l’Euro 2028 ainsi que la Coupe du monde 2030. Face à la presse, l’ancien entraîneur du Real Madrid n’a pas caché son émotion. Il a surtout confirmé qu’il attendait cette nomination depuis plusieurs années et qu’il avait écarté toutes les propositions reçues pour se consacrer à son rêve de diriger les Bleus.

« C’est un rêve » : Zidane attendait ce jour depuis plusieurs années

Zinédine Zidane a présenté son arrivée à la tête de la sélection comme l’aboutissement logique de toute sa carrière dans le football français. « C’est une continuité, quelque part un rêve. J’ai eu des propositions pendant ces quatre-cinq ans où j’ai arrêté pour reprendre un club. Et je les ai toutes refusées pour l’équipe de France, car c’est la seule chose que je voulais faire après mon expérience au Real Madrid. »

Sans club depuis son départ du Real en 2021, Zidane assure donc avoir volontairement attendu que le poste se libère : « Je l’ai connue gamin, j’ai commencé minime, j’ai franchi toutes les étapes jusqu’à la sélection A, le summum. La seule chose qui m’anime, c’est de pouvoir travailler pour cette équipe et qu’elle continue à gagner. »

Le nouveau sélectionneur a également reconnu avoir compté les années avant de pouvoir prendre les commandes des Bleus : « J’ai passé ces quatre-cinq années à attendre ce jour-là. Je suis tout excité et heureux de cette nomination, même si dans le même temps il se passe des choses compliquées pour certaines personnes. »

« Je suis prêt pour le défi »

Très ému, mais visiblement déterminé, Zinédine Zidane a expliqué mesurer pleinement la portée de cette nomination : « C’est une joie immense. Je suis heureux de ce qu’il m’arrive aujourd’hui. Je suis contenu mais j’ai plein d’émotions en moi. Je suis prêt pour le défi, c’est ce qui m’anime. »

Philippe Diallo a raconté avoir rapidement été convaincu par la confiance affichée par son futur sélectionneur au cours de leurs discussions : « Il m’a dit : “Président, je sais comment gagner.” J’ai senti quelqu’un qui avait l’envie et la confiance pour mener les Bleus. » Les premiers contacts entre les deux hommes remontent à février 2025. Plusieurs rencontres ont ensuite permis de préparer cette succession, alors que Didier Deschamps avait annoncé qu’il quitterait son poste après la Coupe du monde 2026.

Un hommage appuyé à Didier Deschamps

Zinédine Zidane a tenu à saluer le parcours de celui auquel il succède après quatorze années à la tête de l’équipe de France : « DD, bravo pour tout ce que tu as fait. C’est l’occasion pour moi de te féliciter. Une autre étape va s’ouvrir avec un autre staff. Je vais mettre toute mon énergie pour cette équipe. J’ai hâte de pouvoir y être. »

Philippe Diallo a également rendu hommage au bilan de Didier Deschamps, qui a notamment remporté la Coupe du monde 2018 et conduit les Bleus en finale du Mondial 2022 : « Pendant 14 ans, il a mené l’équipe de France au sommet. Il a redressé l’image des Bleus, qui après Knysna était atteinte. Sportivement aussi. Il est important d’avoir de la reconnaissance par rapport à son travail. » Le président de la FFF souhaite organiser un hommage à l’ancien sélectionneur. Une proposition lui avait été faite pour venir à la Fédération après la Coupe du monde, mais elle n’avait pas pu aboutir immédiatement.

Zidane n’a pas encore échangé avec Kylian Mbappé

Interrogé sur Kylian Mbappé et sur ses premiers contacts avec les cadres de l’équipe de France, Zinédine Zidane a indiqué ne pas avoir encore échangé avec le capitaine des Bleus : « On n’a pas échangé avec Kylian. »

Le nouveau sélectionneur entend désormais présenter directement ses idées aux joueurs et leur détailler sa vision du jeu : « J’ai de la matière, une équipe extraordinaire. Je vais leur expliquer mon projet de jeu. »

Zidane hérite d’un groupe arrivé jusqu’en demi-finale de la Coupe du monde 2026. Il devra rapidement définir ses choix sportifs, sa méthode de travail et la place accordée aux principaux cadres de la sélection.

Son staff sera présenté début septembre

Le contrat de Zinédine Zidane court pour les quatre prochaines années. Il dirigera les Bleus lors des prochaines campagnes de Ligue des nations, de l’Euro 2028 et de la Coupe du monde 2030. La composition de son équipe technique sera dévoilée au début du mois de septembre. Zidane n’a pas encore donné publiquement les noms de ses futurs adjoints, mais il a confirmé qu’une nouvelle organisation allait être mise en place autour de lui. Avant de parler de sa nomination, le nouveau sélectionneur a enfin adressé un message de soutien aux victimes des incendies, ainsi qu’aux personnes mobilisées sur le terrain : « Je voulais commencer par un message de soutien à toutes les personnes, les pompiers et le monde agricole qui s’occupent d’elles aujourd’hui. Grosse pensée pour eux, c’est un moment compliqué pour beaucoup de familles. »