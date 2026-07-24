Zinédine Zidane aux commandes des Bleus : la FFF fixe son officialisation au 28 juillet à 11h

Zinédine Zidane sera officiellement nommé sélectionneur de l'équipe de France le 28 juillet à 11h, lors d'une conférence de presse par Philippe Diallo, président de la FFF. Zidane signera un contrat de quatre ans, prenant fonction le 1er septembre, avec un premier rassemblement prévu en septembre avant des matchs en Ligue des nations.

L’attente touche à sa fin. Comme pressenti, Zinédine Zidane doit être officiellement présenté comme le nouveau sélectionneur de l’équipe de France le mardi 28 juillet, à partir de 11h. Philippe Diallo, président de la Fédération française de football, annoncera le successeur de Didier Deschamps lors d’une conférence de presse organisée au siège de la FFF.

La FFF ne prononce pas encore le nom de Zidane

Dans son communiqué, la Fédération se contente d’annoncer que Philippe Diallo présentera le prochain sélectionneur des Bleus. Le nom de Zinédine Zidane n’apparaît donc pas encore officiellement. Cette ultime précaution ne laisse cependant guère de place au doute : sauf changement totalement inattendu, le champion du monde 1998 prendra bien la tête de l’équipe de France.

Le Comité exécutif de la FFF doit se réunir mardi matin afin de valider formellement la nomination. La conférence de presse débutera ensuite à 11h, avec Philippe Diallo et le nouveau sélectionneur. Ce rendez-vous mettra fin à plusieurs mois d’attente autour d’un choix présenté depuis longtemps comme prioritaire par la Fédération.

Un contrat de quatre ans jusqu’au Mondial 2030

Zinédine Zidane devrait signer un contrat de quatre ans, qui le conduira jusqu’à la Coupe du monde 2030. Son entrée en fonction est annoncée pour le 1er septembre, après un mois d’août consacré à la mise en place de son encadrement et à la préparation de son premier rassemblement.

À 54 ans, l’ancien numéro 10 des Bleus va retrouver une sélection dont il a profondément marqué l’histoire comme joueur. Il avait disputé son premier match international le 17 août 1994, avant de devenir l’un des principaux artisans du titre mondial remporté en 1998 et du sacre européen de 2000.

Après sa carrière de joueur, Zidane s’est imposé sur le banc du Real Madrid. Il n’a plus entraîné depuis son départ du club espagnol en 2021, malgré de nombreuses propositions et plusieurs pistes évoquées au fil des années. Le poste de sélectionneur de l’équipe de France était considéré comme sa priorité.

David Bettoni attendu dans son staff

Une première partie de l’encadrement de Zinédine Zidane pourrait être dévoilée dès la conférence de presse. David Bettoni, son ancien adjoint au Real Madrid, est attendu à ses côtés. Hamidou Msaidie devrait également rejoindre le staff, tandis que Grégory Dupont est annoncé pour prendre en charge la préparation physique.

Stéphane Planque devrait intégrer la cellule chargée de l’observation des joueurs et le docteur Hervé Collado pourrait prendre la direction du secteur médical. Les situations de Fabien Barthez, pressenti auprès des gardiens, et de Bernard Diomède restent encore à régler. L’encadrement complet devrait être finalisé pendant le mois d’août.

Premier match en Turquie le 25 septembre

Le premier rassemblement de l’ère Zidane aura lieu en septembre. Le nouveau sélectionneur dévoilera alors sa première liste avant de diriger les Bleus pour la première fois le vendredi 25 septembre en Turquie, à l’occasion de la Ligue des nations. La France se déplacera ensuite en Belgique, le 28 septembre.

Les Bleus retrouveront ensuite le Stade de France pour recevoir l’Italie le vendredi 2 octobre, puis la Belgique le lundi 5 octobre. Ils accueilleront également la Turquie le dimanche 15 novembre au Stade Atlantique de Bordeaux.

Zidane succède à 14 années de règne de Deschamps

Zinédine Zidane prendra la succession de Didier Deschamps, nommé en juillet 2012 et resté 14 ans à la tête de l’équipe de France. L’ancien capitaine des Bleus a dirigé 185 matchs, pour 120 victoires, 35 nuls et 30 défaites. Il a remporté la Coupe du monde 2018 et la Ligue des nations 2021, tout en conduisant la France en finale de l’Euro 2016 et du Mondial 2022.

Son dernier match s’est achevé par une défaite contre l’Angleterre dans la rencontre pour la troisième place de la Coupe du monde 2026. Quelques jours seulement après la fin du Mondial, la FFF s’apprête donc à ouvrir une nouvelle ère. Mardi 28 juillet, Zinédine Zidane devrait enfin devenir le sélectionneur de l’équipe de France.