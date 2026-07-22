Minable ! Déprogrammé après la mort de deux pompiers, Aymeric Caron clashe BFMTV. Olivier Truchot lui réclame «de la décence»

Aymeric Caron a violemment attaqué BFMTV et Olivier Truchot après l’annulation, une heure avant son passage à l’antenne, d’une intervention consacrée notamment à l’affaire Barbara Butch et à la loi d’urgence agricole. Une charge particulièrement déplacée au regard de la raison de cette déprogrammation : la mort de deux sapeurs-pompiers, qui a conduit la chaîne à bouleverser ses programmes pour organiser une édition spéciale. L’ancien journaliste et député avait pourtant été informé de ce changement exceptionnel, affirme Olivier Truchot. Le présentateur lui a répondu publiquement en l’appelant à faire preuve de compréhension et, surtout, de décence.

Aymeric Caron dénonce une annulation de dernière minute

Aymeric Caron explique avoir été contacté en fin de matinée par BFMTV pour participer à une émission à 18h20. Il devait intervenir pendant une vingtaine de minutes afin de parler de l’agression et de l’interruption du concert de Barbara Butch à Grenoble, mais également de la loi d’urgence agricole. Après plusieurs échanges avec la rédaction au cours de l’après-midi, il affirme avoir réorganisé son agenda et s’être mis en route pour rejoindre les studios. Il aurait alors appris, une heure avant son passage, que son intervention était annulée. Le député a immédiatement publié un long message particulièrement virulent contre la chaîne et Olivier Truchot :

« Insupportables et irrespectueux @BFMTV et @Olivier_Truchot. Ils me demandent en fin de matinée si j’accepte de venir leur parler de “l’affaire” Barbara Butch pendant 20 minutes à 18h20, mais aussi de la loi d’urgence agricole. J’accepte.

De multiples échanges s’en suivent dans l’après-midi.

Alors que je suis en route, après avoir organisé mon agenda pour me rendre disponible, ils appellent pour annuler. Une heure avant.

J’ai été journaliste. J’ai travaillé en chaîne info. Je n’ai JAMAIS vu un tel comportement vis-à-vis des invités, qui sont considérés comme de vulgaires variables d’ajustement par ces chaînes qui ne respectent rien, ni l’info, ni les gens.

Ps: c’est au moins la 5eme fois que BFM me fait le coup (la fois précédente c’était il y a un an demi, raison pour laquelle je ne répondais plus à leurs très rares invitations). C’est donc la première fois que je leur disais oui depuis longtemps. »

Une violente charge sans un mot pour les deux pompiers décédés

Dans son message, Aymeric Caron reproche longuement à BFMTV de ne respecter « ni l’info, ni les gens ». Il décrit les invités comme de simples « variables d’ajustement » et présente cette annulation comme une nouvelle marque de mépris de la part de la chaîne. Mais il ne précise à aucun moment la raison pour laquelle son passage a été supprimé. BFMTV venait de modifier son antenne afin de consacrer une édition spéciale à la mort de deux sapeurs-pompiers décédés dans la lutte contre un incendie à Mérignac. L’annonce de leur décès avait été faite dans l’après-midi. Face à une telle actualité, la chaîne d’information a logiquement revu sa programmation et annulé plusieurs sujets prévus auparavant. Le passage d’Aymeric Caron n’avait donc pas été supprimé pour une raison éditoriale le concernant, mais parce qu’un drame imposait une couverture immédiate.

Olivier Truchot répond sèchement

Directement visé par le député, Olivier Truchot lui a répondu quelques heures plus tard. Le présentateur a rappelé la raison précise de la déprogrammation et affirmé que celle-ci avait été expliquée à Aymeric Caron par le programmateur de BFMTV. Sa réponse a été aussi brève que ferme : « La mort de deux sapeurs-pompiers nous a contraints à bouleverser notre antenne. Je crois que le programmateur vous l’a bien expliqué. Un peu de compréhension, et surtout de décence, merci. »

Le mot « décence » résume toute la polémique. Aymeric Caron était parfaitement en droit d’être contrarié par une annulation tardive après avoir réorganisé son emploi du temps. Mais transformer cet incident en attaque générale contre une rédaction, sans mentionner que deux pompiers venaient de perdre la vie, donne à sa colère une dimension piteuse et honteuse.

Une indignation totalement disproportionnée

Aymeric Caron assure avoir travaillé dans une chaîne d’information et affirme n’avoir « jamais vu un tel comportement ». Son expérience aurait pourtant dû lui permettre de comprendre qu’une antenne peut être entièrement bouleversée lorsqu’une actualité dramatique survient. Les invités deviennent alors nécessairement secondaires. Une intervention politique ou médiatique, même préparée pendant plusieurs heures, ne peut pas être maintenue comme si rien ne s’était passé lorsque deux sapeurs-pompiers meurent en intervention. Le député pouvait déplorer les conditions de l’annulation ou le manque d’anticipation. Il pouvait également demander à être reprogrammé. Il a choisi de dénoncer publiquement une chaîne qui, ce soir-là, avait simplement décidé de donner la priorité à la mort de deux hommes. Minable…