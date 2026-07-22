Jay Clayton, choix de Trump pour le renseignement, franchit l’étape du Sénat

La commission du renseignement du Sénat américain a approuvé mardi la nomination de Jay Clayton au poste de directeur du renseignement national, par neuf voix contre huit, malgré l’opposition des démocrates.

Le vote était serré : neuf voix pour, huit contre. La commission sénatoriale du renseignement a tout de même validé la candidature de Jay Clayton pour diriger la communauté du renseignement américain, ouvrant la voie à un examen en séance plénière du Sénat.

Donald Trump avait désigné Clayton le mois dernier pour occuper le poste de directeur du renseignement national (DNI), après le départ de Tulsi Gabbard. Clayton occupe actuellement la fonction de procureur fédéral en chef pour le district sud de New York, l’un des parquets les plus influents du pays.

Les démocrates ont exprimé leur opposition à cette nomination, sans toutefois parvenir à bloquer son avancement en commission. La nomination doit désormais être soumise au vote de l’ensemble du Sénat pour être confirmée.