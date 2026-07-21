Le baron de la drogue mexicain El Mayo condamné à la prison à vie aux États-Unis

Ismael « El Mayo » Zambada, cofondateur du cartel de Sinaloa, a été condamné mardi à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle par un tribunal fédéral américain. Âgé de 76 ans, il devra également verser 15 milliards de dollars de saisies.

Le juge fédéral Brian Cogan n’a laissé aucune place au doute : « La quantité de drogues qui lui est attribuable et le nombre de meurtres que nous pouvons documenter suffisent à justifier la décision du Congrès d’imposer une peine de prison à vie obligatoire. » Ismael Zambada, dit « El Mayo », figure parmi les trafiquants mexicains les plus recherchés par les agences américaines de renseignement et de maintien de l’ordre depuis des décennies.

Avant l’énoncé du verdict, le septuagénaire a pris la parole pour s’excuser. « Je m’excuse pour le tort que j’ai causé et pour l’exemple que j’ai donné », a-t-il déclaré, appelant les générations futures à « choisir un autre chemin ». La veille, il avait reconnu sa responsabilité devant le tribunal : « J’ai grandi dans un environnement où la violence et le crime semblaient normaux, mais je sais maintenant que ce n’est pas une excuse. Il vient un moment où chaque personne doit assumer ses décisions. Je ne l’ai pas fait, et beaucoup de gens en ont payé le prix. »

Zambada avait plaidé coupable à plusieurs chefs d’accusation, dont participation à une entreprise criminelle continue et complot de racket, reconnaissant sa culpabilité dans 85 crimes sous-jacents. En contrepartie, le parquet a renoncé à requérir la peine de mort. Selon les procureurs, il a ordonné des actes de torture et commandité des meurtres, y compris celui de son propre neveu, tandis que le cartel inondait le marché américain de tonnes de cocaïne, de fentanyl, de méthamphétamine et d’autres drogues.

Le procureur américain Joseph Nocella Jr. a résumé le bilan : près de quatre décennies à « empoisonner les communautés américaines » pour le profit, en faisant éliminer quiconque se dressait sur sa route.

Zambada avait été arrêté en juillet 2024 dans des circonstances qu’il conteste. Il affirme avoir été kidnappé au Mexique avant d’être transporté de force au Texas. Son arrestation s’est produite en même temps que celle de Joaquin Guzman Lopez, l’un des fils de son ancien associé Joaquin « El Chapo » Guzman, qui a lui aussi plaidé coupable à des charges fédérales liées au trafic de drogue et attend encore sa condamnation.

Ensemble, Zambada et El Chapo avaient bâti le cartel de Sinaloa pour en faire l’une des organisations de trafic de drogue les plus puissantes au monde. El Chapo, condamné à la réclusion à perpétuité en 2019, purge sa peine au pénitencier fédéral de haute sécurité de Florence, dans le Colorado. Zambada rejoint ainsi son ancien partenaire parmi les chefs de cartel condamnés à finir leurs jours derrière les barreaux américains.

L’arrestation de Zambada a provoqué une fracture au sein du cartel de Sinaloa, opposant ses partisans aux soutiens des fils d’El Chapo, surnommés les « Chapitos ». Le cartel figure par ailleurs parmi les six organisations criminelles mexicaines que le président américain Donald Trump a désignées comme organisations terroristes étrangères.