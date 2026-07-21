La victoire de l’équipe d’Espagne à la Coupe du monde a été célébrée dans les rues de Gaza. Pour les Palestiniens, ce triomphe dépassait largement le cadre du football.

Dans les cafés et devant des écrans installés en plein air, des habitants de Gaza se sont rassemblés pour acclamer la sélection espagnole après sa victoire en finale de la Coupe du monde. Le soutien affiché par l’Espagne aux droits des Palestiniens avait transformé la compétition en quelque chose qui allait bien au-delà d’un simple tournoi sportif.

Face à l’Argentine, dont Israël avait pris le parti, le match prenait une dimension politique évidente. L’Espagne s’était imposée comme l’équipe à soutenir, celle que les Palestiniens avaient faite leur. Malgré le risque d’attaques israéliennes, des habitants ont bravé le danger pour suivre la rencontre collectivement et célébrer le sacre espagnol.

La rivalité entre les deux équipes finalistes reflétait ainsi les fractures géopolitiques du conflit, chaque camp ayant trouvé dans ce Mondial un terrain d’expression supplémentaire.