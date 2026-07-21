L’Iran frappe des cibles américaines à Bahreïn et au Koweït après dix nuits de bombardements

Les Gardiens de la révolution iraniens ont annoncé mardi avoir visé des installations militaires américaines à Bahreïn et au Koweït, en riposte à une dixième nuit consécutive de frappes américaines contre l’Iran. Deux pétroliers ont également été arraisonnés dans le détroit d’Ormuz.

Dix nuits de frappes américaines consécutives contre l’Iran : l’armée des États-Unis a confirmé lundi avoir conduit une nouvelle série d’attaques ciblant des centres de commandement militaire iraniens ainsi que des installations maritimes de la République islamique.

La réponse de Téhéran n’a pas tardé. Les Gardiens de la révolution ont annoncé mardi avoir frappé des cibles militaires américaines stationnées à Bahreïn et au Koweït, sans préciser la nature exacte des dommages causés. L’Iran a par ailleurs revendiqué l’arraisonnement de deux pétroliers qui empruntaient ce que Téhéran appelle la « route Sud » du détroit d’Ormuz, un tracé que la République islamique refuse de reconnaître.

Le détroit d’Ormuz, par lequel transite une part significative des exportations mondiales de pétrole, se retrouve une fois de plus au centre des tensions entre Washington et Téhéran. L’interception de ces navires constitue un signal adressé aux puissances occidentales sur la capacité iranienne à perturber les flux énergétiques de la région.

Les échanges de frappes s’inscrivent dans une escalade militaire dont le rythme s’est accéléré ces derniers jours, sans qu’aucune des deux parties n’ait jusqu’ici signalé de volonté d’ouverture diplomatique.