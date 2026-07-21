La HAS recommande la vaccination obligatoire contre la grippe pour les soignants

La Haute Autorité de santé (HAS) recommande de rendre obligatoire la vaccination contre la grippe saisonnière pour les professionnels de santé et du secteur médico-social en contact avec des personnes particulièrement vulnérables. Cette recommandation, publiée le 20 juillet, intervient après une saison grippale 2024-2025 particulièrement meurtrière, marquée par près de 92 000 hospitalisations et environ 17 900 décès. La HAS estime que cette mesure permettrait de mieux protéger les patients les plus fragiles contre les risques de transmission du virus.

Le gouvernement a rapidement réagi à cet avis. La ministre de la Santé, Stéphanie Rist, a demandé à ses services de préparer les travaux nécessaires à la mise en œuvre de cette obligation. Toutefois, cette recommandation ne crée pas automatiquement une obligation juridique. Son application nécessitera notamment l’adoption d’un décret en Conseil d’État, qui devra définir les professionnels concernés, les modalités de contrôle ainsi que les éventuelles dérogations.

Une mesure déjà envisagée par le passé

La France avait déjà tenté d’imposer la vaccination antigrippale des soignants en 2006. Un décret avait alors été publié avant d’être suspendu quelques mois plus tard, faute d’éléments scientifiques démontrant un risque supérieur de contamination chez les professionnels de santé. Cette fois, la HAS fonde son argumentation sur la protection des patients les plus vulnérables, plutôt que sur celle des soignants eux-mêmes, ce qui constitue un changement majeur dans l’approche retenue.

L’institution préconise un déploiement progressif de cette obligation sur une période de deux ans, renouvelable si nécessaire. Les Ehpad, les unités de soins de longue durée et les établissements accueillant les publics les plus fragiles seraient les premiers concernés, avant une éventuelle extension à d’autres structures de santé. Cette montée en puissance progressive vise à favoriser l’adhésion des professionnels tout en laissant le temps d’adapter l’organisation de la campagne vaccinale.