SANTÉ

Île-de-France : le CEREMH alerte sur un risque de fermeture faute de financements

19 juillet 2026 2 minutes de lecture PAR Service Actualités
Île-de-France : le CEREMH alerte sur un risque de fermeture faute de financements
Île-de-France : le CEREMH alerte sur un risque de fermeture faute de financements

Le Centre de Ressources et d’Innovation Mobilité Handicap (CEREMH), structure de référence en Île-de-France pour l’accompagnement à la mobilité des personnes en situation de handicap, lance un appel d’urgence face à une situation financière jugée critique. L’association, qui accompagne chaque année près de 7 500 bénéficiaires et reçoit plus de 400 demandes liées à la conduite adaptée, affirme que la baisse de ses financements pourrait entraîner la disparition de près de vingt ans d’expertise.

Unique centre francilien spécialisé dans l’évaluation de l’aptitude à la conduite pour les personnes en situation de handicap moteur, sensoriel, cognitif ou psychique, le CEREMH dispose également de la seule auto-école spécialisée de ce niveau dans la région. L’association rappelle que la mobilité constitue un levier essentiel d’accès à l’emploi, aux soins, à la formation et à l’autonomie, alors que plus de 20 000 personnes doivent chaque année faire évaluer leur aptitude à conduire en France.

Une expertise nationale menacée

Au-delà de la conduite adaptée, le CEREMH participe à l’évaluation des aides techniques à la mobilité, forme chaque année des dizaines de professionnels et contribue à plusieurs projets de recherche sur la mobilité inclusive. Selon l’association, son expertise permet également le remboursement de près de 2 000 aides techniques par an, représentant plus de 6 millions d’euros, tandis que ses outils sont utilisés pour réaliser environ 5 400 évaluations de conduite à l’échelle nationale.

Face à ces difficultés, le CEREMH appelle les pouvoirs publics, les collectivités, les entreprises et les fondations à se mobiliser afin d’assurer la pérennité de ses activités. L’association a également lancé une collecte de dons, estimant que sans soutien rapide, un acteur clé de l’accompagnement des personnes en situation de handicap pourrait disparaître, avec des conséquences importantes sur l’accès à la mobilité et à l’autonomie.

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