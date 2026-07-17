Santé : les Seychelles veulent renforcer leur coopération avec La Réunion dans la lutte contre les addictions

En visite officielle à La Réunion, le président de la République des Seychelles, Patrick Herminie, s’est rendu au service d’addictologie Nord du CHU afin d’échanger avec les professionnels de santé sur la prévention et la prise en charge des addictions. Médecin de formation, le chef de l’État seychellois était accompagné de la Première dame Véronique Herminie, du ministre de la Sécurité intérieure et des Affaires civiles James Camille, ainsi que de représentants des autorités françaises et de l’Agence régionale de santé.

Au cours de cette visite, les équipes du CHU ont présenté leur organisation de la prise en charge des patients souffrant d’addictions. Les discussions ont porté sur les pratiques médicales, le suivi des personnes confrontées à des troubles addictifs, les liens avec les structures médico-sociales et associatives, ainsi que l’accompagnement des patients présentant également des troubles psychiatriques ou des difficultés sociales.

Un partenariat régional en matière de santé publique

Les responsables du CHU ont mis en avant une approche globale reposant sur la prévention, les soins, la réinsertion et le soutien aux proches des personnes concernées. Ils ont également insisté sur l’importance de la coordination entre les différents acteurs du système de santé pour apporter des réponses adaptées à la diversité des situations rencontrées.

À travers cette rencontre, La Réunion et les Seychelles réaffirment leur ambition de consolider leur partenariat sanitaire. L’objectif est de favoriser le partage d’expériences et de compétences afin d’apporter des réponses plus efficaces aux problématiques d’addictions, qui touchent l’ensemble de la région.