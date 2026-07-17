Un opérateur de téléprompteur de la Maison Blanche soupçonné de paris illicites sur les discours de Trump

Gabriel Perez, employé de la Maison Blanche depuis 2016, est accusé d’avoir misé sur les mots prononcés par Donald Trump lors de ses discours officiels, engrangeant près de 100 000 dollars de gains avant que son compte soit gelé.

Gabriel Perez, employé de la Maison Blanche depuis 2016, est accusé d’avoir misé sur les mots prononcés par Donald Trump lors de ses discours officiels, engrangeant près de 100 000 dollars de gains avant que son compte soit gelé.

L’affaire a de quoi surprendre : un opérateur de téléprompteur de la Maison Blanche aurait exploité sa connaissance préalable des discours présidentiels pour parier sur leur contenu et en tirer profit. Gabriel Perez, qui occupait ce poste depuis 2016, est visé par une enquête après avoir placé des mises sur la plateforme de marchés prédictifs Kalshi, où les utilisateurs peuvent parier sur des événements réels.

Les paris portaient sur les « mention markets », des contrats permettant de prédire si un orateur utilisera certains termes lors d’une prise de parole publique, qu’il s’agisse de noms de pays, de mots liés à l’économie ou de slogans de campagne. Perez aurait notamment misé sur le discours sur l’état de l’Union.

C’est Kalshi elle-même qui a donné l’alerte. En mars, les analystes de la plateforme ont détecté des activités inhabituelles sur ces contrats. En remontant les données du compte concerné, l’entreprise a identifié un employé fédéral chargé des téléprompteurs à la Maison Blanche. Plus de 90 000 dollars ont été gelés avant tout retrait possible.

Robert DeNault, responsable de la conformité chez Kalshi, a indiqué que la société avait transmis les preuves aux régulateurs. La plateforme a confirmé avoir signalé l’activité à la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), l’organisme de régulation compétent. La CFTC, pour sa part, a refusé de « confirmer ou infirmer » l’existence d’une enquête.

La porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt, a précisé que Donald Trump était au courant de la situation et que Perez avait été placé en congé sans solde, avant d’ajouter qu’il ne travaillerait plus pour la présidence. Des sources proches du dossier indiquent que l’intéressé a été « pleinement coopératif » avec la CFTC. Les procureurs fédéraux de Manhattan ont, quant à eux, renoncé à ouvrir une procédure pénale.

Kalshi souligne l’enjeu systémique de tels comportements : « Les mots des dirigeants politiques comme les présidents ou les présidents de la Fed provoquent des mouvements de milliards de dollars sur les marchés des changes, les contrats à terme sur le pétrole et les marchés actions », a rappelé la plateforme.