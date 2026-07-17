Donald Trump réclame le retrait des licences de NBC et ABC après leur refus de diffuser son allocution en direct

Donald Trump a réclamé le retrait des licences de diffusion de NBC et ABC, qui ont refusé de bouleverser leurs programmes pour retransmettre en direct son allocution depuis la Maison-Blanche. Le président américain a accusé les deux chaînes de participer à un « complot » destiné à empêcher les Américains d’entendre ses déclarations sur la sécurité des élections.

NBC et ABC maintiennent leurs programmes

Donald Trump s’est exprimé jeudi 16 juillet depuis l’East Room de la Maison-Blanche, lors d’une allocution d’environ 24mn principalement consacrée aux élections américaines. Ce discours a été prononcé à moins de 4 mois des élections de mi-mandat, qui doivent renouveler une partie du Congrès.

NBC et ABC ont choisi de maintenir leurs programmes habituels sur leurs principales antennes. ABC diffusait notamment le jeu Press Your Luck, tandis que NBC proposait une émission consacrée aux animaux. Les deux groupes ont cependant retransmis l’intégralité de l’intervention présidentielle sur leurs plateformes numériques, NBC News NOW et ABC News Live. ABC l’a également diffusée sur sa radio. CNN n’a pas non plus retransmis le discours en direct sur son antenne télévisée. La chaîne a suivi l’allocution et proposé un accès vidéo sur ses services numériques, tout en maintenant son émission politique habituelle avec des commentaires et des vérifications en temps réel.

« Leurs licences devraient être révoquées »

Donald Trump a directement attaqué NBC et ABC pendant son discours. Il leur a reproché d’avoir refusé de lui accorder une diffusion nationale sur leurs antennes traditionnelles : « Dans une décision rare, NBC et ABC Fake News ont toutes les deux annoncé qu’elles ne couvriraient pas ce discours. Elles savaient de quoi il allait être question. Une fraude de ce genre devrait entraîner la révocation de leurs licences. »

Le président a ensuite accusé les médias concernés de participer à une opération organisée contre lui et contre ses accusations sur le fonctionnement du système électoral américain : « Elles et d’autres médias font partie d’un complot. Elles veulent poursuivre cette fraude, quelle qu’en soit la raison. Elles utilisent nos fréquences publiques, qui valent plusieurs milliards de dollars, sans rien payer. Tout ce que nous voulons, c’est de l’honnêteté dans nos élections et dans l’information. »

Fox diffuse tout le discours, CBS coupe avant la fin

Fox News et plusieurs antennes locales du réseau Fox ont retransmis l’intégralité de l’allocution. CBS a également interrompu ses programmes, mais seulement pour une diffusion partielle. Avant de rendre l’antenne à Donald Trump, le présentateur Tony Dokoupil a prévenu les téléspectateurs que plusieurs affirmations antérieures du président sur les élections étaient fausses. CBS a quitté le discours après environ 15mn afin de vérifier les déclarations prononcées depuis la Maison-Blanche. MS NOW a diffusé une partie de l’intervention avant de revenir à ses commentaires. À la fin du discours, Fox News était la seule grande chaîne nationale à toujours proposer l’allocution en intégralité et en direct.

Donald Trump accuse la Chine d’ingérence électorale

Le président américain a consacré l’essentiel de son intervention à la sécurité du scrutin et aux accusations d’ingérence chinoise. Il a annoncé la déclassification de renseignements qui montreraient, selon lui, que la Chine a tenté de perturber les élections américaines. Donald Trump a également répété ses accusations sur l’élection présidentielle de 2020, remportée par Joe Biden. Les évaluations précédemment publiées par les services de renseignement américains n’ont pas établi que Pékin avait modifié les résultats du scrutin. Aucun élément n’a démontré l’existence d’une fraude ayant changé l’issue de cette élection. Le président a brièvement évoqué la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l’Iran ainsi que la situation économique américaine, avant de revenir longuement sur le vote, les machines électorales et les règles d’identification des électeurs.

La Maison-Blanche avait fait pression sur les chaînes

Avant l’allocution, la porte-parole de la Maison-Blanche, Karoline Leavitt, avait publiquement demandé aux grandes chaînes de diffuser le discours. Elle avait présenté l’intervention comme une déclaration importante pour l’ensemble de la population américaine. Le président de la Commission fédérale des communications, Brendan Carr, avait lui aussi estimé que les réseaux de télévision devaient retransmettre les propos du président. Nommé par Donald Trump, il dirige plusieurs enquêtes concernant les pratiques de grandes chaînes, notamment ABC et NBC.

ABC fait déjà l’objet de procédures liées à certaines émissions politiques, dont The View. NBC et sa maison mère Comcast sont également visées par une enquête portant sur leurs politiques internes de diversité. Donald Trump attaque régulièrement les deux groupes et les accuse de mener une couverture systématiquement hostile à son administration.

La FCC attribue les licences aux stations locales

ABC et NBC ne possèdent pas chacune une licence nationale unique pouvant être supprimée d’un seul geste. La Commission fédérale des communications attribue des licences individuelles aux stations locales qui diffusent par voie hertzienne. Elle ne délivre pas directement de licence aux réseaux nationaux ABC, NBC, CBS ou Fox. Toute procédure de retrait devrait donc viser des stations précises, notamment celles directement détenues par les groupes Disney pour ABC ou Comcast pour NBC. La décision dépendrait de la FCC et pourrait provoquer une importante bataille judiciaire autour de la liberté de la presse et du premier amendement de la Constitution américaine. La FCC reconnaît elle-même que son pouvoir sur le contenu éditorial des chaînes reste limité.