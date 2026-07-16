Charles Kushner, ambassadeur des États-Unis en France, 14e personnalité la plus influente de la vie politique française

Charles Kushner s’impose parmi les figures qui comptent dans la vie politique française. L’ambassadeur des États-Unis en France apparaît à la 14e place du Power 40 Paris 2026, le classement consacré aux personnalités ayant exercé le plus d’influence politique au cours de l’année. Il est également le seul étranger présent parmi les 40 noms retenus, et ce environ un an après l’arrivée à Paris de ce proche de Donald Trump. Charles Kushner est rapidement devenu un interlocuteur particulièrement actif auprès du pouvoir, des partis politiques et des principaux candidats potentiels à l’élection présidentielle française de 2027.

Un représentant directement lié au clan Trump

Charles Kushner ne possède pas le profil traditionnel d’un ambassadeur. Fondateur du groupe immobilier Kushner Companies, il est surtout le père de Jared Kushner, époux d’Ivanka Trump et ancien conseiller de Donald Trump à la Maison-Blanche.

Le président américain avait annoncé sa nomination à la fin de l’année 2024, le présentant comme un homme d’affaires et un négociateur capable de défendre directement les intérêts américains. Le Sénat des États-Unis a confirmé son choix le 19 mai 2025, par 51 voix contre 45. Charles Kushner exerce depuis ses fonctions d’ambassadeur auprès de la France et de la Principauté de Monaco. Sa proximité familiale et politique avec Donald Trump lui donne un accès direct à la Maison-Blanche. À Paris, il représente une administration américaine qui assume une diplomatie plus offensive sur les questions commerciales, militaires et politiques.

Une présence remarquée dans la politique française

Depuis son installation, Charles Kushner multiplie les rencontres avec des responsables français de premier plan. L’ambassadeur et son équipe ont notamment échangé avec la plupart des personnalités considérées comme susceptibles de jouer un rôle lors de l’élection présidentielle de 2027. Ces contacts concernent plusieurs familles politiques. Marine Le Pen et Jordan Bardella figurent parmi les responsables rencontrés, mais les discussions ne se limitent pas au Rassemblement national. L’ambassade américaine cherche à suivre précisément les rapports de force français, les projets économiques des différents camps et leur positionnement à l’égard des États-Unis. Charles Kushner porte également les demandes américaines concernant l’augmentation des dépenses militaires européennes, la réduction des obstacles commerciaux et la défense des intérêts économiques des entreprises américaines. Dès son audition devant le Sénat, il avait annoncé sa volonté d’obtenir une relation économique plus équilibrée entre les deux pays.

Des tensions répétées avec le gouvernement français

Cette influence s’est aussi construite au fil de plusieurs affrontements diplomatiques. En août 2025, Charles Kushner adresse une lettre publique à Emmanuel Macron dans laquelle il dénonce une action jugée insuffisante contre la montée de l’antisémitisme en France. Le ministère français des Affaires étrangères qualifie alors ses accusations d’« inacceptables » et convoque l’ambassadeur. Charles Kushner ne se présente pas personnellement au rendez-vous et envoie un représentant de l’ambassade, provoquant une première crispation entre Paris et Washington. Un nouvel incident éclate en février 2026 après des commentaires américains sur la mort du militant d’extrême droite Quentin Deranque. Convoqué au Quai d’Orsay, Charles Kushner ne se déplace une nouvelle fois pas en personne. Le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot décide alors de limiter temporairement son accès direct aux membres du gouvernement français. L’ambassadeur contacte finalement le ministre dès le lendemain et s’engage à ne pas intervenir dans le débat politique intérieur français. Les deux hommes conviennent de poursuivre leurs échanges afin de rétablir une relation diplomatique normale.

Un poids politique acquis en moins d’un an

La 14e place de Charles Kushner confirme la place particulière prise par l’ambassadeur américain à Paris. Malgré sa méconnaissance initiale des usages diplomatiques français et plusieurs conflits avec le Quai d’Orsay, il est devenu l’un des relais les plus visibles de Donald Trump en Europe. Son influence repose sur sa proximité avec le président américain, sur ses contacts avec les principaux responsables politiques français et sur sa capacité à transmettre directement les positions de Washington. Son entrée dans le Power 40 Paris consacre ainsi une première année particulièrement agitée, marquée par des rencontres politiques, des prises de position publiques et plusieurs bras de fer avec les autorités françaises.