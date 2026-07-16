Alpes-Maritimes : trois personnes mises en examen après des rituels chamaniques sous substances psychotropes

Trois personnes ont été mises en examen dans les Alpes-Maritimes après le démantèlement d’un groupe organisant des cérémonies de chamanisme au cours desquelles étaient consommées des substances psychotropes interdites. L’opération, menée par les gendarmes de la brigade de recherches de Puget-Théniers dans une propriété située à Toudon, a permis de mettre en sécurité quatorze participants, pris en charge par les secours. Une cinquantaine de militaires et de secouristes ont été mobilisés pour cette intervention.

Selon le parquet de Nice, les organisateurs proposaient régulièrement des rituels en petit comité au cours desquels les participants ingéraient notamment des champignons hallucinogènes et des préparations à base de plantes psychotropes. Les trois suspects, un homme de 63 ans, sa compagne de 67 ans et une femme de 42 ans, sont soupçonnés d’avoir développé une communauté au fonctionnement assimilé à des dérives sectaires.

Plus de 120 000 euros et d’importantes saisies

Les perquisitions menées le 11 juillet ont permis la découverte de plusieurs centaines de cactus peyotl, de champignons hallucinogènes, dont des amanites tue-mouches et des « Niños Santos », ainsi que de sauge divinatoire et de nombreuses préparations utilisées lors des cérémonies. Les enquêteurs estiment que les organisateurs auraient placé certains participants dans un état de sujétion psychologique afin d’exercer une emprise sur eux.

L’enquête a également mis en évidence plus de 120 000 euros de flux financiers liés à ces activités au cours des trois dernières années. Les autorités ont saisi environ 80 000 euros sur des comptes bancaires, 5 000 euros en espèces, plusieurs véhicules, dont un Range Rover Evoque, ainsi que des bijoux et des articles de maroquinerie de luxe.

Une information judiciaire a été ouverte pour trafic de stupéfiants, abus frauduleux de l’état de sujétion psychologique ou physique en bande organisée, placement ou maintien d’une personne dans un état de sujétion, exercice illégal de la médecine, administration de substances nuisibles à une personne vulnérable et blanchiment. Les trois mis en examen, jusque-là inconnus de la justice, contestent les infractions qui leur sont reprochées mais ont été placés sous contrôle judiciaire dans l’attente de la poursuite des investigations.