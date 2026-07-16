Delphine Jubillar : des ossements découverts lors des fouilles guidées par Cédric Jubillar

Des ossements ont été découverts ce jeudi au cours de nouvelles recherches menées dans le Tarn pour retrouver le corps de Delphine Jubillar. Les fouilles ont été organisées après les récentes déclarations de Cédric Jubillar, extrait de sa cellule afin de conduire les enquêteurs vers un lieu susceptible d’abriter la dépouille de son épouse. À ce stade, rien ne permet encore d’affirmer que les éléments retrouvés appartiennent à l’infirmière disparue.

Une découverte sur un site désigné par Cédric Jubillar

Les ossements ont été retrouvés dans la matinée à une quinzaine de kilomètres de Cagnac-les-Mines, commune où vivait le couple. La zone avait été indiquée par Cédric Jubillar lors de son audition par les enquêteurs. Le condamné a été extrait de prison mercredi afin de participer aux opérations et de préciser l’emplacement vers lequel il souhaitait orienter les recherches. Un dispositif important a été déployé sur le terrain. Les gendarmes ont sécurisé les environs et procédé à des fouilles approfondies avec des moyens adaptés au dégagement du sol. Cédric Jubillar a assisté aux recherches, plusieurs jours après avoir annoncé sa volonté de collaborer pour permettre la localisation du corps de Delphine.

L’origine des ossements reste à établir

La découverte ne signifie pas, à ce stade, que le corps de Delphine Jubillar a été retrouvé. Les ossements doivent désormais faire l’objet d’expertises afin de déterminer leur nature, leur ancienneté et leur éventuel lien avec la disparition de la mère de famille. Les résultats des analyses seront déterminants. Les enquêteurs devront notamment vérifier s’il s’agit bien de restes humains avant de pouvoir rechercher une éventuelle correspondance avec le profil génétique de Delphine Jubillar. Tant que ces examens ne sont pas terminés, aucune identification ne peut être annoncée.

Cédric Jubillar a reconnu avoir tué son épouse

Le dossier a connu un bouleversement le 6 juillet lorsque Cédric Jubillar a reconnu, dans un courrier manuscrit adressé à son avocat Pierre Debuisson, avoir tué son épouse. Il niait jusque-là toute responsabilité dans sa disparition, survenue dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020 au domicile familial de Cagnac-les-Mines. Ses avocats ont ensuite indiqué qu’il souhaitait aider la justice à retrouver le corps et permettre à Delphine Jubillar d’avoir une sépulture. Il a affirmé pouvoir orienter précisément les enquêteurs vers le lieu où la dépouille aurait été dissimulée. Ces déclarations ont conduit à l’organisation rapide de nouvelles fouilles. Selon sa défense, la mort de Delphine Jubillar serait survenue au cours d’une violente dispute conjugale. Les circonstances exactes du passage à l’acte restent cependant à établir. Les enquêteurs doivent désormais recueillir une version complète, détaillée et formalisée des faits.

Condamné à 30 ans de réclusion criminelle

Cédric Jubillar a été condamné en octobre 2025 à 30 ans de réclusion criminelle pour le meurtre de son épouse. Le procès s’était déroulé sans corps, sans scène de crime formellement identifiée et sans aveux directs de l’accusé. Il avait fait appel de cette décision et devait être rejugé à Toulouse à partir du 21 septembre 2026. Ses aveux et la possible découverte de restes humains modifient profondément la situation judiciaire. En cas d’identification du corps de Delphine Jubillar, les expertises pourraient fournir de nouveaux éléments sur les circonstances de sa mort, le déplacement de sa dépouille et la manière dont elle a été dissimulée.

Plus de 5 ans de recherches sans retrouver Delphine

Delphine Jubillar, infirmière âgée de 33 ans, disparaît dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020. Son téléphone, ses vêtements et son corps restent introuvables malgré de nombreuses recherches autour de Cagnac-les-Mines. Bois, anciennes mines, terrains isolés, plans d’eau et bâtiments abandonnés ont été inspectés sans résultat décisif. L’enquête a mobilisé des gendarmes, des équipes cynophiles, des plongeurs, des spéléologues, des spécialistes de l’investigation criminelle et des moyens aériens. Jusqu’aux récentes déclarations de Cédric Jubillar, aucune opération n’avait permis de localiser la dépouille. La découverte effectuée ce jeudi constitue donc une avancée potentiellement décisive, mais seule l’identification formelle des ossements permettra de savoir si les enquêteurs ont enfin retrouvé Delphine Jubillar.