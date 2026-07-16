— Lamine Yamal bébé dans les bras de Lionel Messi : les incroyables photos prises il y a 17 ans

Bien avant de devenir l’un des plus grands talents du football mondial, Lamine Yamal avait déjà croisé Lionel Messi. En 2007, alors qu’il n’était encore qu’un bébé, l’international espagnol a participé avec sa famille à une campagne caritative organisée autour des joueurs du FC Barcelone. Le hasard lui a alors réservé un partenaire exceptionnel : Lionel Messi, encore au début de son immense carrière.

Sur les clichés, le jeune Argentin apparaît les cheveux longs, assis à côté d’une petite baignoire en plastique dans laquelle se trouve Lamine Yamal. D’autres images montrent Messi en train de laver ou de tenir le nourrisson, sous le regard de sa mère. Des photographies devenues saisissantes avec le recul, puisque les deux protagonistes sont aujourd’hui considérés comme deux générations majeures du football barcelonais.

Un bébé de quelques mois face à un Messi encore très jeune

La séance se déroule en 2007. Lamine Yamal, né le 13 juillet de cette année-là, n’a alors que quelques mois. Lionel Messi, âgé de 20 ans, commence déjà à s’imposer au FC Barcelone, mais n’est pas encore le joueur aux multiples Ballons d’or qui dominera le football mondial pendant plus de 15 ans.

Les joueurs du Barça participent à un calendrier caritatif réalisé avec des enfants et leurs familles. L’opération, menée au profit de l’UNICEF, associe chaque footballeur à une famille sélectionnée pour la séance photographique.

La rencontre entre Messi et la famille Yamal ne résulte donc pas d’un choix préparé autour d’un futur prodige. À ce moment-là, personne ne peut imaginer que le bébé installé dans la baignoire portera un jour le maillot du FC Barcelone et deviendra l’un des joueurs les plus précoces de l’histoire.

Lionel Messi ne savait pas comment tenir le bébé

Le photographe Joan Monfort, chargé de superviser la séance, se souvient d’un Lionel Messi particulièrement réservé devant le nourrisson. Le joueur argentin, plus habitué aux terrains qu’aux séances avec des bébés, ne sait d’abord pas comment s’y prendre. « C’était difficile. Messi n’avait qu’une vingtaine d’années et il était très timide. Au début, il ne savait pas comment tenir le bébé », raconte le photographe.

Les images montrent pourtant un Messi souriant et attentif. Sur l’une d’elles, il aide à laver le jeune Lamine Yamal dans la petite baignoire bleue. Sur une autre, il se penche vers lui tandis que la mère de l’enfant participe à la scène. Ces photographies, initialement destinées à une campagne caritative, restent longtemps oubliées avant de réapparaître massivement sur les réseaux sociaux.

Deux destins liés au FC Barcelone

Lors de cette séance, Lionel Messi évolue déjà avec l’équipe première du Barça. L’Argentin a effectué ses débuts professionnels trois ans plus tôt et commence à prendre une place centrale dans le projet du club catalan. Lamine Yamal grandit ensuite à proximité de Barcelone avant de rejoindre le centre de formation du club. Il gravit rapidement les catégories de jeunes et dispute son premier match avec l’équipe première en avril 2023, à seulement 15 ans. Comme Messi avant lui, l’ailier espagnol s’impose grâce à sa qualité technique, sa capacité à éliminer ses adversaires et son efficacité dans les derniers mètres. Les comparaisons se multiplient rapidement, même si les deux joueurs possèdent des profils et des parcours différents. La photographie prise en 2007 ajoute une dimension spectaculaire à ce lien sportif. Messi y apparaît comme une jeune star en devenir, tandis que Lamine Yamal n’est encore qu’un nourrisson totalement inconnu.

Lamine Yamal bat les records de précocité

Depuis ses débuts avec le FC Barcelone, Lamine Yamal accumule les records. Il devient le plus jeune joueur à porter le maillot de l’Espagne, puis le plus jeune buteur de l’histoire de la sélection nationale. À l’Euro 2024, il devient également le plus jeune joueur à participer à la compétition. Le 9 juillet 2024, face à la France en demi-finale, il marque à 16 ans et 362 jours et devient le plus jeune buteur de l’histoire d’un championnat d’Europe. Cette réussite donne une force particulière aux images de 2007. Le bébé photographié avec Messi est devenu, 17 ans plus tard, l’un des principaux visages du football espagnol et du FC Barcelone.

Une photo devenue historique

La campagne réalisée pour l’UNICEF devait simplement réunir les joueurs du Barça et plusieurs familles dans le cadre d’un calendrier solidaire. Elle a finalement produit l’un des clichés les plus étonnants de l’histoire récente du football. D’un côté, Lionel Messi, qui remportera ensuite tous les grands titres avec le FC Barcelone et l’Argentine. De l’autre, Lamine Yamal, encore bébé, appelé à devenir l’héritier sportif d’une nouvelle génération catalane. Aucune mise en scène ne pouvait alors prévoir la portée future de cette rencontre. 17 ans plus tard, les photographies réunissent symboliquement deux époques du FC Barcelone : celle de Lionel Messi, devenue légendaire, et celle de Lamine Yamal, qui ne fait que commencer.