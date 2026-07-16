— Sans marquer, Lionel Messi repasse devant Kylian Mbappé au classement des buteurs du Mondial

Lionel Messi a repris la tête du classement des buteurs de la Coupe du monde après la victoire de l’Argentine contre l’Angleterre en demi-finale (2-1). Le capitaine de l’Albiceleste n’a pourtant pas trouvé le chemin des filets, mais ses deux nouvelles passes décisives lui permettent de repasser devant Kylian Mbappé. Les deux joueurs totalisent toujours 8 buts dans la compétition. En cas d’égalité, le nombre de réalisations ne suffit toutefois pas pour les départager. Le premier critère pris en compte est celui des passes décisives.

Deux passes décisives contre l’Angleterre changent tout

Face aux Trois Lions, Lionel Messi délivre deux passes décisives et porte son total à quatre depuis le début du tournoi. Kylian Mbappé en compte trois. Cette différence place donc provisoirement l’octuple Ballon d’Or en tête du classement, malgré son absence de but lors de la demi-finale. Messi reprend l’avantage grâce à son influence dans la construction des attaques argentines et à son implication directe sur les deux réalisations de son équipe. Kylian Mbappé conserve le même nombre de buts, mais il recule à la deuxième place en raison de sa passe décisive de moins.

Messi et Mbappé disposent encore d’un dernier match

La lutte pour le titre de meilleur buteur reste totalement ouverte. Lionel Messi disputera la finale de la Coupe du monde contre l’Espagne dimanche à 21h. Le capitaine argentin aura une dernière occasion d’améliorer son total de buts ou de passes décisives. Kylian Mbappé jouera de son côté la petite finale contre l’Angleterre samedi à 23h. L’attaquant des Bleus pourra reprendre seul la tête en marquant davantage que Messi ou en comblant son retard au nombre de passes décisives.

Le nombre de minutes jouées peut devenir décisif

Si Lionel Messi et Kylian Mbappé terminent la compétition avec le même nombre de buts et de passes décisives, un troisième critère permettra de les départager : le nombre de minutes disputées. Le trophée reviendra alors au joueur ayant passé le moins de temps sur le terrain. Ce système récompense le meilleur ratio d’efficacité. À statistiques égales, celui qui aura eu besoin du plus petit nombre de minutes pour inscrire ses buts et délivrer ses passes décisives sera déclaré meilleur buteur. Pour le moment, Lionel Messi a disputé davantage de minutes que Kylian Mbappé. Une égalité parfaite au nombre de buts et de passes décisives pourrait donc favoriser le capitaine français.

Un trophée partagé en cas d’égalité totale

Si plusieurs joueurs terminent avec le même nombre de buts, le même nombre de passes décisives et le même temps de jeu, aucune autre règle ne permet de les séparer. Le trophée de meilleur buteur serait alors partagé entre les joueurs concernés. Avant les deux derniers matchs du tournoi, Lionel Messi possède néanmoins une courte avance sur Kylian Mbappé grâce à ses quatre passes décisives, contre trois pour le Français.