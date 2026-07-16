Présidentielle 2027 : Dominique de Villepin juge inévitables des hausses d’impôts

Dominique de Villepin a estimé mercredi que le prochain président de la République ne pourra pas éviter une hausse des impôts pour redresser les finances publiques. Lors d’une conférence de presse organisée au siège de son mouvement, La France Humaniste, l’ancien Premier ministre a affirmé que les candidats promettant de ne pas augmenter la fiscalité « mentent » aux Français face à l’ampleur du déficit public.

Selon lui, la situation budgétaire du pays impose de dire « la vérité » aux électeurs. L’ancien chef du gouvernement de Jacques Chirac estime que ramener le déficit public sous la barre des 3 % du produit intérieur brut (PIB) à la fin du prochain quinquennat nécessitera des efforts importants. À ses yeux, promettre de préserver intégralement les contribuables reviendrait à ignorer « l’immensité du trou » auquel les finances publiques françaises sont confrontées.

Une contribution accrue des plus aisés

Il plaide pour une nouvelle contribution des ménages les plus fortunés. Il souhaite le retour d’un impôt sur la fortune sous une forme différente de l’ancien ISF, supprimé en 2018. Selon lui, les contribuables les plus aisés doivent « faire la part la plus importante de l’effort » afin de participer au redressement des comptes publics.

L’ancien ministre met toutefois en garde contre une politique fiscale qu’il juge excessive. Il critique certaines propositions venues de la gauche, estimant que la réponse aux difficultés budgétaires ne peut pas consister uniquement à augmenter la fiscalité des plus riches.

Au cours de cette même conférence, Dominique de Villepin a également défendu la création d’un grand fonds souverain destiné à mobiliser une partie de l’épargne des Français afin de financer les investissements stratégiques du pays. Il estime également que la France devra renforcer sa politique de protection économique face aux bouleversements internationaux.

Enfin, l’ancien Premier ministre a justifié le choix d’ouvrir sa conférence de presse à la fois aux médias traditionnels et aux créateurs de contenus numériques. Selon lui, les habitudes d’information des Français évoluent et il est désormais nécessaire de tenir compte de cette diversité des canaux de diffusion. Bien qu’il soit régulièrement cité parmi les candidats potentiels à l’élection présidentielle de 2027, Dominique de Villepin n’a pas encore officialisé sa candidature, une décision que son entourage indique attendre pour l’automne.