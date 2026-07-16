Laurent Nuñez veut renforcer la lutte contre les actes antireligieux en France

Le ministre de l’Intérieur, Laurent Nuñez, a annoncé mercredi le lancement d’une future stratégie nationale de lutte contre les actes antireligieux. Cette annonce a été faite à l’occasion du centenaire de la Grande Mosquée de Paris, où il a réaffirmé la volonté du gouvernement de mieux prévenir les violences et les discriminations visant les croyants, quel que soit leur culte.

Dans son discours, le ministre a rappelé la place historique de la Grande Mosquée de Paris, construite en hommage aux soldats musulmans morts pour la France durant la Première Guerre mondiale. Il a souligné que les tensions et les discours de haine visant les musulmans demeuraient une préoccupation, estimant qu’ils allaient à l’encontre des valeurs de la République.

Une réponse face à la hausse des actes antimusulmans

Laurent Nuñez a rappelé que les actes antimusulmans avaient fortement progressé en 2025, avec 326 faits recensés, soit une hausse de 88 % sur un an. Il a insisté sur le fait que la République devait protéger l’ensemble des citoyens, quelle que soit leur confession, et qu’une attaque contre une personne en raison de sa religion constituait une atteinte aux principes républicains.

Le ministre a précisé que les assises nationales et territoriales de lutte contre les actes antireligieux, annoncées par Emmanuel Macron, devaient aboutir à une feuille de route nationale. Celle-ci reposera notamment sur le développement de la prévention, le renforcement de la formation des acteurs concernés, l’amélioration de la recherche et un meilleur accompagnement des victimes.

En conclusion, Laurent Nuñez a salué les initiatives de la Grande Mosquée de Paris en matière de formation des imams et de dialogue interreligieux. Il a également rappelé que la majorité des musulmans vivant en France sont des citoyens français ou sont nés sur le territoire, estimant qu’il n’existe aucune opposition entre la pratique de la foi et l’attachement aux valeurs de la République.