Le Sénat invente le concept d’« ingérence intérieure » : vers la loi la plus absurde de la Ve République ?

En voulant renforcer la lutte contre la désinformation à l’approche de l’élection présidentielle de 2027, le Sénat a ouvert un débat qui dépasse largement la régulation des réseaux sociaux. Avec son rapport sur les « zones grises de l’information », la mission conduite par Laurent Lafon (Union centriste), Agnès Evren (LR) et Sylvie Robert (PS) introduit une notion jusqu’ici absente du débat juridique français : celle d’« ingérence intérieure ».

Jusqu’à présent, l’ingérence désignait l’action d’une puissance étrangère cherchant à influencer ou déstabiliser un État. En proposant de transposer cette logique aux acteurs français eux-mêmes, le Sénat franchit une étape inédite. L’idée est de créer un observatoire chargé d’identifier les « manipulations internes de l’information », afin de détecter des campagnes d’influence menées non plus depuis Moscou, Pékin ou Téhéran, mais depuis la France.

Une notion aux contours particulièrement flous

C’est précisément cette évolution qui suscite les plus vives critiques. Car contrairement à une ingérence étrangère, objectivement identifiable par son origine, l’« ingérence intérieure » repose sur des critères beaucoup plus subjectifs. Qui décidera qu’un courant d’opinion, un parti politique, un média indépendant ou un créateur de contenus ne participe plus au débat démocratique mais constitue désormais une « manipulation » ?

La question est loin d’être théorique. En conférence de presse, Laurent Lafon évoque l’hypothèse d’une personnalité ou d’un mouvement politique disposant d’importants moyens financiers utilisant les réseaux sociaux « comme une arme ». Une formulation suffisamment large pour alimenter les inquiétudes de nombreux défenseurs de la liberté d’expression, qui y voient le risque de transformer une catégorie politique en catégorie quasi sécuritaire.

Derrière cette nouvelle terminologie apparaît une interrogation fondamentale : à partir de quel moment une opposition politique virulente cesse-t-elle d’être une opinion légitime pour devenir une forme d’« ingérence » contre les institutions ?

Le risque d’une police de l’information

Le rapport ne se limite pas à cette seule innovation sémantique. Il propose également de renforcer les pouvoirs de l’Arcom, d’encadrer davantage les créateurs de contenus, de conditionner certaines aides à la presse à l’usage de l’intelligence artificielle ou encore d’élargir les possibilités d’actions judiciaires contre les publications.

Pris séparément, chacun de ces dispositifs peut être défendu au nom de la lutte contre la désinformation. Ensemble, ils dessinent toutefois une architecture de contrôle de l’espace informationnel sans précédent sous la Ve République.

La frontière entre la lutte contre les campagnes de manipulation et le contrôle du débat public devient alors particulièrement délicate. Car dans une démocratie libérale, ce n’est pas à l’État de déterminer quelles opinions sont acceptables, mais au débat contradictoire, aux citoyens et, lorsqu’une infraction est commise, au juge.

En inventant le concept d’« ingérence intérieure », le Sénat prend donc le risque d’introduire une notion suffisamment large pour englober, demain, des acteurs parfaitement français dont le seul tort serait de contester le pouvoir, les institutions ou le récit dominant. Une évolution qui interroge profondément l’équilibre entre la nécessaire lutte contre les manipulations informationnelles et la protection d’une liberté d’expression qui constitue l’un des fondements mêmes de l’État de droit.