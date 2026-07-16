Le Venezuela annonce des négociations formelles entre gouvernement et opposition pour le 1er août

Le gouvernement intérimaire vénézuélien et une partie de l’opposition ont annoncé quasi simultanément l’ouverture de pourparlers formels à partir du 1er août, invoquant la reconstruction après les séismes meurtriers de juin comme moteur du dialogue.

Le gouvernement intérimaire vénézuélien et une partie de l’opposition ont annoncé quasi simultanément l’ouverture de pourparlers formels à partir du 1er août, invoquant la reconstruction après les séismes meurtriers de juin comme moteur du dialogue.

Six mois après l’arrestation de Nicolás Maduro par des forces américaines lors d’un raid à l’aube sur Caracas, le Venezuela s’apprête à engager des négociations officielles entre le gouvernement intérimaire et des représentants de l’opposition. Les discussions doivent démarrer le 1er août, selon des déclarations publiées mardi de manière presque simultanée par les deux camps.

C’est Jorge Rodríguez, président de l’Assemblée nationale contrôlée par le gouvernement et frère de la présidente intérimaire Delcy Rodríguez, qui a justifié l’initiative par les conséquences des deux séismes qui ont frappé le nord du pays le 24 juin. Le bilan provisoire dépasse 4 734 morts, et continue de s’alourdir au fil des opérations de déblaiement. « Ce n’est que par l’unité que nous pourrons avancer dans la reconstruction et maintenir la paix », a-t-il déclaré dans un bref communiqué.

L’opposition, de son côté, a publié un texte plus étoffé, évoquant une « feuille de route vers la démocratie » et saluant le soutien apporté par les États-Unis depuis les séismes, preuve selon elle que « le Venezuela n’est pas seul ». Le groupe qui participera aux pourparlers rassemble d’anciens parlementaires élus lors des législatives de 2015, les dernières remportées par l’opposition. Toutes les élections organisées depuis ont été boycottées ou jugées non conformes aux standards démocratiques.

La délégation opposante sera conduite par Dinorah Figuera, rentrée au Venezuela en juin après près de huit ans d’exil. À son arrivée à Caracas, elle avait indiqué avoir effectué ce retour « sur invitation du département d’État » américain, avec pour objectif le renouvellement du Conseil national électoral (CNE), longtemps dominé par des fidèles de Maduro. C’est ce même CNE qui avait proclamé Maduro vainqueur de la présidentielle de 2024, alors que les décomptes recueillis par des observateurs indépendants créditaient le candidat de l’opposition, Edmundo González, d’une victoire écrasante.

L’opposition fixe comme priorités le renforcement des institutions démocratiques, la réforme du système électoral et des garanties pour la participation politique. Des centaines de militants et de critiques du régime ont été emprisonnés ces dernières années ; malgré la libération de nombreux détenus politiques à la suite de l’éviction de Maduro, 372 personnes restent encore incarcérées selon l’organisation de défense des prisonniers Foro Penal.

La figure la plus connue de l’opposition, María Corina Machado, lauréate du prix Nobel de la paix, n’a pas encore pu rentrer au pays. Elle avait quitté le Venezuela clandestinement en novembre pour recevoir sa récompense à Oslo. Une tentative de retour après les séismes a échoué. Donald Trump a nié que son administration ait bloqué son entrée, mais des responsables américains anonymes avaient auparavant qualifié ses démarches de « potentiellement déstabilisatrices » pour les efforts de secours et de reconstruction. L’administration Trump semble désormais privilégier Dinorah Figuera comme interlocutrice pour une transition démocratique, au détriment de Machado. Cette dernière n’a pas encore réagi à l’annonce des négociations, mais a convoqué pour mercredi une réunion de la coalition de partis qu’elle dirige afin d’en débattre.