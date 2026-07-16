Frappes russes sur Soumy et Odessa, six morts et vingt blessés

Des bombardements russes ont frappé mardi les villes de Soumy et d’Odessa, faisant au moins six morts et une vingtaine de blessés. Les secours ont lutté contre plusieurs incendies tandis que les équipes fouillaient les décombres.

Des bombardements russes ont frappé mardi les villes de Soumy et d’Odessa, faisant au moins six morts et une vingtaine de blessés. Les secours ont lutté contre plusieurs incendies tandis que les équipes fouillaient les décombres.

À Soumy, dans le nord-est de l’Ukraine, six bombes aériennes guidées ont ciblé des installations médicales et civiles. Le bilan s’établit à trois morts et dix-sept blessés. Les pompiers ont combattu des véhicules en feu devant un centre médical pendant que les équipes de secours évacuaient les survivants. Le gouverneur régional Oleh Hryhorov a précisé que l’une des victimes était si grièvement atteinte qu’elle n’a pas pu être identifiée dans l’immédiat.

À Odessa, plus au sud, trois autres personnes ont perdu la vie sous des frappes combinées de missiles et de drones visant des installations industrielles. Un entrepôt a pris feu et plusieurs camions ont été endommagés. Le gouverneur régional Oleh Kiper a signalé qu’il s’agissait du cinquième jour consécutif d’attaques contre la région, touchant à la fois les infrastructures portuaires et les équipements civils.

Ces bombardements surviennent au lendemain d’un rapport des Nations unies indiquant que le nombre de civils tués en Ukraine avait atteint en juin 2026 son niveau mensuel le plus élevé depuis quatre ans, témoignant de l’intensification des attaques russes sur les populations civiles.