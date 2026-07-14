L’ONU recense 293 civils tués en Ukraine en juin, un record depuis 2022

Le mois de juin 2026 est le plus meurtrier pour les civils ukrainiens depuis le début de la guerre, avec 293 morts et près de 2 000 blessés recensés par la Mission de surveillance des droits de l’Homme des Nations unies.

Le mois de juin 2026 est le plus meurtrier pour les civils ukrainiens depuis le début de la guerre, avec 293 morts et près de 2 000 blessés recensés par la Mission de surveillance des droits de l’Homme des Nations unies.

Les chiffres publiés mardi 14 juillet par la Mission de surveillance des droits de l’Homme des Nations unies en Ukraine (HRMMU) sont sans appel : au moins 293 civils ont été tués et 1 990 blessés au mois de juin 2026, faisant de ce mois le plus meurtrier enregistré depuis avril 2022, date à laquelle remontent les premières données comparables de l’organisation.

« Après la forte hausse enregistrée en mai, le nombre de victimes civiles a continué d’augmenter, atteignant le nombre total le plus élevé de civils tués et blessés depuis avril 2022 », indique le communiqué de la HRMMU. Près de la moitié des victimes, soit 45 %, sont imputables à des missiles et drones de longue portée. Ces frappes visent principalement des agglomérations éloignées du front, Kiev et Dnipro en tête.

Danielle Bell, représentante de la HRMMU, a pointé « l’utilisation de plus en plus fréquente d’armes puissantes qui sont particulièrement meurtrières lorsqu’elles sont utilisées dans des zones urbaines densément peuplées ». Elle a averti que « les risques auxquels sont confrontés les civils non seulement persistent, mais s’aggravent tant en ampleur qu’en complexité ».

Le rapport signale par ailleurs un niveau record d’attaques de drones explosifs le long de la ligne de contact depuis le 24 février 2022, avec 89 civils tués et 588 blessés. L’emploi systématique de ces engins par les deux belligérants a transformé cette zone en ce que l’ONU qualifie de « zone mortelle » s’étendant sur plusieurs dizaines de kilomètres.

La Russie a intensifié ses frappes ces dernières semaines, notamment à l’aide de missiles balistiques que les défenses ukrainiennes peinent à intercepter, faute de munitions antiaériennes en quantité suffisante. Face à cette situation, neuf pays européens ont annoncé lundi le lancement d’une coalition « purement défensive » destinée à renforcer les capacités antibalistiques du continent, dont Kiev manque cruellement.