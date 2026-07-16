Les démocrates bloquent au Sénat un budget défense de 1 150 milliards de dollars

Un bras de fer s’est ouvert au Sénat américain autour du budget de la défense. Les démocrates ont mis en échec l’examen d’un texte record de plus de 1 150 milliards de dollars, invoquant leur opposition à la stratégie militaire de Donald Trump en Iran.

Un bras de fer s’est ouvert au Sénat américain autour du budget de la défense. Les démocrates ont mis en échec l’examen d’un texte record de plus de 1 150 milliards de dollars, invoquant leur opposition à la stratégie militaire de Donald Trump en Iran.

Le Sénat américain est le théâtre d’un blocage politique majeur sur le budget de la défense. Les sénateurs démocrates ont refusé de laisser passer l’examen d’un texte dont le montant dépasse 1 150 milliards de dollars, un niveau record.

Leur opposition cible directement la politique militaire conduite par Donald Trump en Iran. Les démocrates réclament un contrôle renforcé du Congrès sur les opérations armées, estimant que l’exécutif s’est affranchi des prérogatives législatives en matière de décisions militaires.

Ce blocage illustre la tension persistante entre la Maison Blanche et l’opposition sur les questions de sécurité nationale, à un moment où les engagements militaires américains au Moyen-Orient restent au centre du débat politique.