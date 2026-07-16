Royaume-Uni : Shabana Mahmood pressentie pour devenir ministre des Finances dans le futur gouvernement Burnham

Andy Burnham devrait nommer l’actuelle ministre de l’Intérieur, Shabana Mahmood, au poste de ministre des Finances lorsqu’il prendra ses fonctions de Premier ministre britannique la semaine prochaine, rapporte le Financial Times, citant trois sources proches du dossier.

Selon le quotidien, cette nomination devrait intervenir après le départ de Keir Starmer, attendu lundi. Les spéculations autour de l’arrivée de Shabana Mahmood au Trésor ont contribué à soutenir la livre sterling, qui a atteint mercredi son plus haut niveau en un an face à l’euro.

Les marchés redoutaient qu’Ed Miliband, actuel ministre de l’Énergie et figure plus à gauche du Parti travailliste, ne soit choisi pour succéder à Rachel Reeves au ministère des Finances. Son approche en faveur d’une politique climatique ambitieuse est critiquée par une partie du monde économique.

Ni Shabana Mahmood ni l’entourage d’Andy Burnham n’ont confirmé ces informations. Un porte-parole de Burnham a indiqué au Financial Times qu’aucune annonce concernant la composition du futur gouvernement ne serait faite avant lundi.

Si cette nomination se confirme, Shabana Mahmood, considérée comme appartenant à l’aile droite du Parti travailliste, prendra les rênes de l’économie britannique malgré une expérience limitée dans ce domaine. Elle s’est notamment distinguée par une ligne ferme sur les questions d’immigration, un positionnement qui pourrait influencer les orientations du futur gouvernement.