La présidente mexicaine Claudia Sheinbaum rejette les accusations de la DEA sur des liens avec les cartels

La présidente mexicaine Claudia Sheinbaum a vivement rejeté mercredi les déclarations du directeur de la Drug Enforcement Administration (DEA), Terry Cole, qui a affirmé qu’il existait un « lien mortel » entre le gouvernement mexicain et les cartels de la drogue. Elle a qualifié ces accusations de « regrettables » et dénuées de preuves.

La veille, Terry Cole avait déclaré que le gouvernement mexicain et les réseaux criminels étaient « une seule et même chose », faisant de cette situation la « priorité absolue » de la DEA. Des propos qui ont immédiatement provoqué une réaction de Mexico.

Lors de sa conférence de presse quotidienne, Claudia Sheinbaum a estimé que ces déclarations relevaient davantage de la politique que de faits établis. Elle a appelé la DEA à concentrer ses efforts sur la lutte contre le trafic de drogue, la distribution des stupéfiants et le blanchiment d’argent aux États-Unis, qu’elle a décrits comme le principal marché mondial des drogues illicites.

Le gouvernement mexicain avait déjà publié mardi un communiqué officiel dénonçant les propos du responsable américain, estimant qu’ils ne reflétaient pas les résultats obtenus dans la lutte contre les organisations criminelles. Les autorités ont réaffirmé leur volonté de poursuivre la coopération avec Washington, à condition qu’elle respecte pleinement la souveraineté du Mexique.

Cette nouvelle polémique intervient dans un contexte de fortes tensions entre les deux pays. Les relations bilatérales se sont dégradées ces derniers mois, notamment après l’inculpation aux États-Unis du gouverneur de l’État de Sinaloa, Rubén Rocha, ainsi qu’après le dépôt par le Mexique de plaintes pénales concernant la mort de ressortissants mexicains lors de contrôles d’immigration sur le territoire américain.