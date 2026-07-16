Marco Rubio réunit 65 pays pour une conférence sur le « terrorisme d’extrême gauche »

Le secrétaire d’État américain Marco Rubio organisera jeudi à Washington une conférence internationale consacrée au « terrorisme politique d’extrême gauche », une priorité affichée de l’administration de Donald Trump, qui souhaite mobiliser ses partenaires face à ce qu’elle considère comme une menace mondiale insuffisamment prise en compte.

Selon un haut responsable du département d’État, au moins 65 pays participeront à cette réunion, représentés soit par leurs ministres des Affaires étrangères ou de l’Intérieur, soit par des hauts fonctionnaires. Les discussions réuniront des spécialistes de la lutte antiterroriste afin d’échanger sur les stratégies de prévention et de coopération face à des groupes que Washington juge de plus en plus organisés et sophistiqués.

Cette initiative s’inscrit dans la politique menée par Donald Trump, qui a fait de la lutte contre les mouvements d’extrême gauche, notamment Antifa, l’un des axes de son action. Le président américain avait déjà placé cette question au cœur de sa campagne de 2024 et promis de renforcer les mesures contre les groupes qu’il accuse d’encourager les violences politiques.

Le département d’État affirme que, dans plusieurs pays, des groupes d’extrême gauche ont mené des attaques contre des responsables publics, des policiers, des entreprises et des infrastructures, dans le but de déstabiliser les sociétés démocratiques. Depuis novembre, les États-Unis ont d’ailleurs inscrit quatre organisations européennes sur leur liste des organisations terroristes étrangères.

Cette conférence suscite toutefois des critiques. D’anciens responsables américains et plusieurs experts estiment que l’administration Trump risque de détourner des ressources de la lutte contre des menaces jugées plus importantes, comme le terrorisme islamiste ou les mouvements d’extrême droite. Le département d’État rejette ces critiques et assure que cette nouvelle priorité ne se fera pas au détriment des autres efforts de lutte contre le terrorisme.