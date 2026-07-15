Thaïlande : le bilan de l’incendie meurtrier dans un pub de Bangkok grimpe à 32 morts

Le bilan de l’incendie qui a ravagé un pub de musique live à Bangkok s’est alourdi à 32 morts après le décès de deux personnes hospitalisées pour de graves brûlures, ont annoncé mercredi les autorités thaïlandaises. L’enquête se poursuit afin de déterminer si des négligences ont contribué à la catastrophe.

Le drame s’est produit dans la nuit de dimanche à lundi au pub Rong Beer Na Lat Phrao, situé dans le quartier de Chatuchak, au nord de la capitale. Selon plusieurs témoins, une explosion a été suivie d’une violente propagation des flammes et d’un épais nuage de fumée qui a rapidement envahi l’établissement, piégeant de nombreux clients.

D’après le centre médical d’urgence Erawan, 30 personnes restent hospitalisées à Bangkok, dont 15 se trouvent toujours en soins intensifs. Au total, 44 blessés ont pu quitter l’hôpital depuis l’incendie.

Les premiers éléments de l’enquête indiquent qu’un court-circuit sur un climatiseur fixé au plafond pourrait être à l’origine du sinistre. Les enquêteurs examinent également la possibilité d’une négligence, notamment pour vérifier si les issues de secours étaient obstruées au moment de l’incendie.

Face à ce drame, le gouvernement thaïlandais a annoncé un renforcement des contrôles dans les établissements de divertissement. Des inspections inopinées seront menées afin de s’assurer que les sorties de secours restent accessibles et que les normes de sécurité sont respectées. Les autorités ont précisé que le pub avait pourtant fait l’objet d’une inspection quelques mois plus tôt, en avril.

L’incendie est considéré comme l’un des plus meurtriers survenus en Thaïlande ces dernières années et relance le débat sur le respect des règles de sécurité dans les lieux accueillant du public.