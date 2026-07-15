À Gaza, une frappe israélienne tue une famille, les négociations sur le cessez-le-feu restent dans l’impasse

Une frappe aérienne israélienne a tué mercredi un homme, son épouse et leur fille de six ans dans la bande de Gaza, tandis qu’une autre attaque a fait une quatrième victime dans la ville de Gaza, selon des responsables palestiniens de la santé. Ces nouvelles violences interviennent alors que les discussions visant à faire avancer l’accord de cessez-le-feu négocié sous l’égide des États-Unis sont dans l’impasse.

Selon les services médicaux palestiniens, la frappe a visé un immeuble résidentiel à Deir al-Balah, dans le centre de l’enclave. Omar Abu Qassem, son épouse Asma et leur fille Habeeba ont été tués. Leur fils de trois ans, Sami, a survécu mais a été blessé. L’armée israélienne a indiqué que la cible de l’opération était un combattant du Hamas.

À l’hôpital Al-Aqsa de Deir al-Balah, proches et habitants se sont rassemblés pour rendre un dernier hommage aux victimes. « Cet enfant est le seul survivant. Comment peut-il vivre sans père, sans mère ? », a déclaré à Reuters Abu Anas Shahin, un proche de la famille, dénonçant la souffrance des civils dans l’enclave.

Une autre frappe israélienne dans le quartier de Sheikh Radwan, à Gaza-ville, a également fait un mort, selon les autorités sanitaires palestiniennes. L’armée israélienne n’a pas commenté cet incident dans l’immédiat.

D’après les autorités sanitaires de Gaza, plus de 1 100 Palestiniens, en majorité des civils, ont été tués par des frappes israéliennes depuis l’entrée en vigueur du cessez-le-feu d’octobre 2025 entre Israël et le Hamas. Si cette trêve a mis fin aux principaux combats, les frappes israéliennes se poursuivent presque quotidiennement. De son côté, Israël indique que quatre de ses soldats ont été tués par des combattants palestiniens depuis le début du cessez-le-feu, tandis que les deux camps s’accusent mutuellement d’en violer les termes.