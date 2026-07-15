— OFFICIEL : Bordeaux rétrogradé en Régional 1, les Girondins chutent en 6e division

Les Girondins de Bordeaux évolueront en Régional 1 lors de la saison 2026-2027. La commission d’appel de la Direction nationale du contrôle de gestion a confirmé, ce mercredi 15 juillet, l’exclusion de l’équipe première masculine de toutes les compétitions nationales. La sanction prononcée en première instance est donc maintenue. Bordeaux quitte donc le National 2 et tombe au niveau régional, soit la 6e division française.

L’appel des Girondins rejeté

Les Girondins avaient été exclus des championnats nationaux le 30 juin, faute de garanties financières suffisantes pour préparer la saison 2026-2027. Le club avait immédiatement annoncé son intention de contester cette décision et espérait présenter un dossier renforcé devant la commission d’appel. Gérard Lopez, propriétaire et président du club, le directeur général Arnaud Saint-André, plusieurs avocats et le commissaire chargé de surveiller le plan de continuation ont été entendus pendant plus d’une heure. Leurs explications n’ont pas convaincu la DNCG. Le procès-verbal publié après l’audition confirme la « mesure d’exclusion des compétitions nationales de l’équipe première masculine à l’issue de la saison 2025-2026 ». La commission d’appel a simplement ajouté un mot à la décision initiale : « Confirme. »

Les 10 millions d’euros nécessaires n’ont pas été réunis

Pour conserver une place dans un championnat national, Bordeaux devait apporter entre 9 et 10 millions d’euros. Cette somme devait permettre de financer la nouvelle saison, de régler plusieurs échéances immédiates et de garantir la poursuite du plan destiné à rembourser les créanciers. Le projet de reprise porté par Sparta Capital devait apporter les fonds indispensables. Le groupe britannique n’est toutefois pas parvenu à réunir les 10 millions d’euros réclamés et s’est retiré avant le passage en appel. Gérard Lopez ne souhaitait plus remettre personnellement de l’argent dans le club. Les représentants bordelais se sont donc présentés devant la DNCG sans disposer des garanties financières exigées. La commission n’avait aucun élément nouveau suffisant pour annuler l’exclusion prononcée 15 jours plus tôt.

Une chute de 4 divisions depuis 2022

Bordeaux évoluait encore en Ligue 1 pendant la saison 2021-2022. Relégué sportivement en Ligue 2, le club avait ensuite manqué de peu une remontée immédiate parmi l’élite. Les difficultés financières se sont aggravées durant les saisons suivantes. À l’été 2024, l’échec du projet de rachat par Fenway Sports Group avait entraîné une première rétrogradation administrative. Les Girondins avaient abandonné leur statut professionnel, placé leur structure en redressement judiciaire et recommencé en National 2. Après 2 saisons au 4e niveau, Bordeaux descend désormais 2 divisions supplémentaires. Le club passe directement du National 2 au Régional 1, sans évoluer en National 3. Depuis sa relégation de Ligue 1 en 2022, il a donc perdu 4 niveaux dans la hiérarchie du football français.

Une bonne saison sportive effacée par les comptes

Sur le terrain, Bordeaux avait pourtant réalisé une saison 2025-2026 solide. Les Girondins avaient terminé 2es de leur groupe de National 2 avec 62 points, derrière La Roche-sur-Yon, champion avec 65 points. Le club avait remporté 19 de ses 30 rencontres, marqué 51 buts et n’en avait encaissé que 28. Une différence de buts de +23 qui n’avait pas suffi pour obtenir la montée. Seul le premier du groupe accédait à l’échelon supérieur. Quelques semaines après avoir échoué à 3 points de la promotion, Bordeaux perd désormais sa place en National 2 pour des raisons uniquement administratives et financières.

Le plan de sauvetage validé en 2025 désormais fragilisé

En juin 2025, le tribunal de commerce avait accepté un plan de continuation permettant aux Girondins d’éviter la liquidation judiciaire. La dette déclarée, estimée à 94 millions d’euros, avait été ramenée à environ 26 millions d’euros après les accords conclus avec les créanciers. Le remboursement devait être étalé sur 10 ans. Gérard Lopez avait alors apporté 9 millions d’euros pour financer la saison 2025-2026, régler les premières échéances et obtenir l’autorisation de poursuivre l’activité. Un an plus tard, le club n’a pas réussi à reproduire cette opération. L’absence de financement pour la saison 2026-2027 remet en cause la capacité des Girondins à respecter le plan adopté par le tribunal.

Un sextuple champion de France envoyé au niveau régional

Les Girondins de Bordeaux ont remporté 6 championnats de France et disputé la Ligue des champions à plusieurs reprises. Ils ont vu passer des joueurs comme Alain Giresse, Jean Tigana, Zinedine Zidane, Bixente Lizarazu, Christophe Dugarry, Pauleta ou Yoann Gourcuff. À partir de la saison 2026-2027, ce club historique devra évoluer en Régional 1, face à des équipes issues du football amateur de Nouvelle-Aquitaine. La sanction de la DNCG transforme la crise financière bordelaise en chute sportive sans précédent pour les Girondins.